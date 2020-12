„Przeminęło z wiatrem” – Danuta Stenka w jednej z najważniejszych powieści XX wieku

16 grudnia premierę miały dwa pierwsze odcinki audioserialu „Przeminęło z wiatrem”. Jedną z największych powieści XX wieku czyta wybitna polska aktorka Danuta Stenka. Dlaczego dzieło Margaret Mitchell wciąż cieszy się popularnością?

Romans z wielką historią w tle

"Scarlett O'Hara nie była piękna, ale mężczyźni, zadurzeni w niej tak jak dwaj młodzi Tarletonowie, rzadko zdawali sobie z tego sprawę" - tymi słowami rozpoczyna się jedna z najważniejszych powieści XX wieku. "Przeminęło z wiatrem" Margaret Mitchell to miłosna historia upartej kokietki, która staje się odważną i silną kobietą. Tłem dla powieści jest wojna secesyjna na Południu Stanów Zjednoczonych. Scarlett O’Hara żyje beztroskim życiem panny z wyższych sfer. Jej urok sprawia, że może mieć każdego mężczyznę, jednak ten, w którym jest beznadziejnie zakochana, odrzuca jej miłość i żeni się z inną kobietą. W tym samym czasie wybucha wojna secesyjna, a życie Scarlett ulega diametralnej zmianie. W akcie rozpaczy wychodzi za mężczyznę, którego nie kocha, ten jednak dwa miesiące później traci życie na wojnie, a młoda Scarlett zostaje wdową. Jednak w jej życiu pojawia się łajdak i awanturnik - Rhett Butler.

Klasyka literatury i hit filmowy

Powieść "Przeminęło z wiatrem" od momentu premiery w 1936 roku znalazła setki milionów nabywców. Dziś traktowana jest już jako klasyka literatury - przetłumaczono ją na ponad 30 języków, w tym trzykrotnie na polski. Trzy lata po premierze książki ukazała się jej ekranizacja o tym samym tytule. W główne role wcielili się Vivien Leigh i Clark Gable, a powieściowi bohaterowie już na zawsze w naszej wyobraźni zyskali twarze tych aktorów. "Przeminęło z wiatrem" uznaje się za najbardziej kasowy film w historii kina (po uwzględnieniu inflacji) - do dziś sprzedano na niego ponad 200 milionów biletów!

Scarlett O’Hara z głosem Stenki

Od 16 grudnia możemy poznać losy nietuzinkowej bohaterki w nowej formie - dzięki Audiotece i Wydawnictwu Albatros powstał niezwykły 28-odcinkowy audioserial czytany przez Danutę Stenkę, jedną z największych aktorek polskiego kina i teatru.

- Gdy Audioteka zaproponowała mi przeczytanie "Przeminęło z wiatrem" na potrzeby audioserialu, bardzo się ucieszyłam, ale też poczułam olbrzymią odpowiedzialność - wspomina Danuta Stenka. - To powieść, która wciąż ma wielu fanów na całym świecie, również w Polsce. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby ich nie zawieść. Historię Scarlett znałam jedynie z filmu, więc cieszę się, że miałam okazję odkryć ją na nowo, poznać w pełnym wymiarze. Mam nadzieję, że słuchacze - nawet ci, którzy dobrze znają "Przeminęło z wiatrem" - też znajdą dla siebie coś nowego w audioserialu.

Interpretacja powieści w wykonaniu Danuty Stenki z pewnością znajdzie uznanie każdego miłośnika "Przeminęło z wiatrem". To również doskonała okazja, by zachęcić młode pokolenie do poznania jednej z najważniejszych pozycji światowej literatury w przystępnej i przyjemnej formie audioserialu. W końcu historia o silnej i nieustępliwej kobiecie, która musi mierzyć się z konwenansami epoki, nie traci na aktualności również we współczesnym świecie.

Audioserial i książka w nowym wydaniu

Taki evergreen jak “Przeminęło z wiatrem" w wersji do słuchania musiał zostać dopełniony odpowiednią muzyką. Kompozytorem ścieżki dźwiękowej do audioserialu jest Mikołaj Majkusiak, zdobywca tegorocznego Fryderyka dla najlepszego kompozytora młodego pokolenia:

- Wersja filmowa z 1939 roku nie miała charakterystycznego tematu muzycznego, który wszyscy kojarzyliby dziś z powieścią Mitchell. Powstała więc pokusa, żeby taki temat stworzyć od podstaw - wyjaśnia Majkusiak. W tym roku w ręce czytelników trafiło także nowe wydanie książkowe (Wydawnictwo Albatros) powieści Margaret Mitchell z wyjątkowymi ilustracjami inspirowanymi filmem. Ich autorką jest uzdolniona polska artystka, znana m.in. ze współpracy z prasą kobiecą - Anna Halarewicz:

- Pamiętałam kadry z filmu - to niesamowite, jak ich siła pozostała mi w głowie. Wiedziałam, że moje postacie muszą mieć twarze Vivien Leigh i Clarka Gable’a. Ilustracje stały się akwarelowymi "stopklatkami".

Została nimi opatrzona także okładka wersji audio. Z ilustracji autorstwa Halarewicz składa się również animacja reklamująca projekt. Dominuje w nich czerń oraz czerwień, kolory te, zdaniem autorki, stanowią idealne tło dla melodramatu.

Począwszy od 16 grudnia w każdą środę publikowany będzie kolejny odcinek audioserialu. Produkcja dostępna jest bezpłatnie dla subskrybentów Audioteka Klub.



