Mitar Tarabic - serbski chłop, który przepowiedział dwie wojny światowe

Przepowiednie, wizje i proroctwa przybrały ostatnio na sile w obliczu rozwijającej się wojny w Ukrainie, wywołanej agresją Rosji. Także stare, zapomniane już przepowiednie, powracają i cieszą się niezwykłą popularnością, a wierzący w nie doszukują się w ich słowach wyjaśnienia przyszłości.

Co przepowiedział Nikola Tesla? Geniusz, który znał przyszłość

Głośna przepowiednia z Ukrainy. Mówi o przyszłości kraju

Proroczy list z 1969 roku. Napisała go 11-latka

"Nagła śmierć pierwszego bohatera". Co zobaczył Nostradamus? Niestety, i ci starzy i obecni prorocy nie mają zbyt dobrych wieści dla ludzkości. Pełno w nich wizji końca świata, tragedii, zapowiedzi wojny i zagłady.

Od tego schematu nie odbiegają wizje Mitara Tarabica, który był chłopem z serbskiej wioski. Trafnie przewidział on losy Serbii, a także dwie wojny światowe.

Pojawiły się także słowa dotyczące III wojny światowej, a w obecnej sytuacji, powracają one ze wzmożoną siłą. Serb nie przewidział jednak początku piekła, jakim jest wojna.

Reklama

Przepowiednie Mitara Tarabica zapisał Zachary Zacharić, prawosławny duchowny, który został ojcem chrzestnym Mitara. Dziwnym zrządzeniem losu niektóre zapiski jednak spłonęły w pożarze.

Część z nich jednak ocalała i dziś znajdują się one u wnuka Zacharego. To w nich znajdziemy opis tego, co czeka ludzkość podczas III wojny światowej.

Zdjęcie Czy zbliża się III wojna światowa? / 123RF/PICSEL

Serbski jasnowidz o III wojnie światowej. To będzie prawdziwa apokalipsa

Wiele przepowiedni o III wojnie światowej, broni atomowej i zagładzie, po prostu przerażają ludzkość. Nie jest inaczej w przypadku wizji Mitara Tarabica. Prorok snuje opowieść podobną do tej biblijnej - Apokalipsy św. Jana.

"Cały świat opanuje dziwna zaraza i nikt nie będzie mógł znaleźć na nią lekarstwa. (...) Wśród tych wyuczonych ludzi znajdą się źli i dobrzy. Ci źli będą czynić zło. Zatrują powietrze i wodę i zasieją pomór na morza, rzeki i ziemię, i ludzie zaczną nagle umierać z powodu różnych dolegliwości. (...)" - zaczyna swoją opowieść jasnowidz.

Trudno tu nie pomyśleć o pandemii koronawirusa, ale należy tu przypomnieć, że pandemie na świecie zdarzały się już od dawna i nie jest to żadna nowość w historii Ziemi.

Kiedy Mitar przechodzi do opisu samej wojny, pojawia się w nich element magiczny, nie do końca wyjaśniony przez Serba:

"Kiedy wybuchnie ta okropna wojna, biada armiom, które będą latać po niebie; lepiej będzie tym, którzy będą walczyć na ziemi i wodzie. Ludzie prowadzący tę wojnę będą mieli swoich naukowców, którzy wymyślą różne dziwne kule armatnie. Kiedy one wybuchną, to zamiast zabijać rzucą zaklęcie na wszystko, co żyje - ludzi, armie i zwierzęta. To zaklęcie uśpi ich i będą spali zamiast walczyć, ale później wrócą do zmysłów".

***

Zobacz również:

Jeśli nie możesz otworzyć domu, otwórz serce

"Rodzina zadzwoniła o 6 rano. Wszyscy płakaliśmy". Reakcje Ukraińców na wojnę

Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie?