Miesięczna emerytura w wysokości trzech groszy

"Emerytka z Legnicy, która w życiu przepracowała jeden dzień, znajduje się w grupie emerytów z wręcz śladowym świadczeniem. Kobieta otrzymuje z ZUS 43 grosze miesięcznie. Na tle dwóch innych seniorek może jednak uchodzić za bogaczkę" - wskazuje dziennikarz Przemysław Terlecki z serwisu Biznes Interia.

Inna emerytka, tym razem ze Szczecina, w zamian za przepracowanie jednego dnia, otrzymuje emeryturę w wysokości trzech groszy. "Oznacza to więc, że na najtańszą bułkę z dyskontu (0,32 zł) musi zbierać ponad 10 miesięcy" - czytamy na Biznes.Interia.pl. Z kolei serwis Next.Gazeta.pl wskazuje na seniorkę z Wałbrzycha, która na umowie zlecenie przepracowała pół roku. Jej emerytura wynosi 19 groszy.

Minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, czyli ok. 1709,81 zł na rękę, zgodnie z kwotą obowiązującą od 1 marca 2025 roku. Wstępne prognozy wskazują, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 4,9 proc. W związku z tym najniższa emerytura miałaby wzrosnąć z 1878,91 do 1970,98 zł brutto, czyli o 92,07 zł brutto, co oznacza niecałe 84 zł więcej na rękę.

Wypłata emerytury raz na kwartał?

W sierpniu br. Rzeczpospolita informowała, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce przeforsować propozycję związaną z wypłatą najniższych świadczeń emerytalnych, które do rąk seniorów miałyby trafiać nie co miesiąc, ale co kwartał.

Choć minimalna emerytura w Polsce wynosi obecnie 1878,91 złotych brutto, to jednak szybko przybywa seniorów otrzymujących zdecydowanie niższe świadczenia, niekiedy wręcz absurdalnie niskie.

Jak podaje "Rzeczpospolita" - obecnie ZUS wypłaca co miesiąc emerytury wynoszące nawet 0,02 zł. Na koniec grudnia 2024 r. pobierały je dwie osoby. Ponadto w grudniu 2024 r. wypłacano 433,1 tys. emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż minimalna. To ponad 9,2 proc. więcej niż w grudniu 2023 r. i ponad 28 proc. wzrost w porównaniu z grudniem 2021 r.

Resort rodziny zaproponował wprowadzenie nowego rozwiązania, które polegałoby na wypłacaniu tzw. groszowych emerytur raz na kwartał, a nie, jak ma to miejsce obecnie - co miesiąc. Jako główny argument wskazuje się fakt, iż obsługa kilkugroszowych świadczeń przewyższa ich wartość.

Co więcej, ceny za przekaz pocztowy realizowany przez Pocztę Polską mają wzrosnąć z 10,27 zł do 19,95 zł.

"Są emerytury wypłacane w wysokości dwóch groszy osobom, które pracowały w życiu przez jeden dzień. Takich świadczeń nie jest dużo, natomiast rzeczywiście koszty ich obsługi znacząco przekraczają samą ich wysokość. Zgadzam się, że to jest nieracjonalne. Będziemy chcieli zaproponować rozwiązanie, które zakładałoby, że te najniższe świadczenia byłyby wypłacane nie co miesiąc, a co kwartał - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, zapewniając przy tym, że takie osoby zachowywałyby status emeryta.

