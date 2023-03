Przerażający rytuał dla kobiet. Ma uzdrawiać i dawać szczególną moc

Bogini Kali to hinduskie bóstwo czczone od wieków. Jest Boginią czasu i śmierci, a jej przedstawienia w kulturze są niezwykle demoniczne. Jednych przeraża, drugich napawa siłą. Ci, którzy w nią wierzą, są zdania, że umiłowała sobie kobiety i stała się ich patronką. To właśnie one czerpią dzięki niej nadludzkie siły i to wykonując tylko jeden rytuał.

Zdjęcie Rytuał bogini Kali ma zesłać mądrość i moc na kobietę, która go wykonuje / 123RF/PICSEL