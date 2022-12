Przewidział pandemię, wyniki mundialu i śmierć Elżbiety II. Teraz mówi o kolejnej wojnie światowej!  

Spis treści: 01 III wojna światowa trwa od lutego

02 Jeszcze coś dla fanów piłki kopanej

Trafiając przez przypadek na profil Athosa Salome w serwisie Instagram, większość z nas pomyślałaby, że mamy oto przed sobą przykład klasycznego, aspirującego modela, którego z pewnością naturalnie przystojna twarz, została jeszcze ociosana przez przynajmniej kilka operacji plastycznych.

A jednak, za maską zadbanego samca alfa do kwadratu skrywa się ciekawa tajemnica. Athos Salome mianowicie jest jasnowidzem. I to z tych, którzy mogą poszczycić się sporymi sukcesami, jeśli chodzi o trafność swoich przepowiedni. On sam przynajmniej tak twierdzi, a jego fani nazywają go brazylijskim Nostradamusem, na cześć żyjącego w XVI wieku najsłynniejszego jasnowidza wszech czasów.



Jego talent objawił się już w bardzo młodym wieku.

"Kiedy miałem 12 lat, zrozumiałem, że jestem inny. Mam bardziej wyostrzone zmysły na wydarzenia, których nie mogę kontrolować. Wątpiłem w siebie czasami. Mówiłem o rzeczach, które były mało prawdopodobne. Potem jednak się sprawdzały. Dzięki temu uwierzyłem, że mam dar" — opowiadał jakiś czas temu w rozmowie z magazynem "Daily Star".

III wojna światowa trwa od lutego

Salome jak do tej pory przewidział śmierć królowej brytyjskiej Elżbiety II, światową walkę z COVID-19, a nawet przejęcie serwisu Twitter przez ekscentrycznego bogacza Elona Muska. Twierdzi też, że już 44 dni przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie miał wizję ją zapowiadającą.

W środowisku wróżów, wróżek, jasnowidzących, jasnowidzów i innej maści proroków temat III wojny światowej zaczął być "grzany" właśnie od wybuchu wojny w Ukrainie w pod koniec lutego tego roku. Do tego grona dołączył też popularny Brazylijczyk. Wedle jego przepowiedni światowy konflikt trwa już od jakiegoś czasu, mimo że wiele osób zupełnie nie zdaje sobie jeszcze z tego sprawy.

Salome twierdzi, że właśnie zbrodniczy atak Rosji na naszego wschodniego sąsiada był pierwszym rozdziałem starcia wszystkich światowych mocarstw.



Jeszcze coś dla fanów piłki kopanej

Tych, którym bardziej na sercu leżą wyniki piłkarskich rozgrywek niż losy świata, z pewnością zainteresuje też przepowiednia Athosa dotycząca finału mundialu w Katarze. Według niego największe szanse mają drużyny Argentyny, Brazylii, Belgii, Francji i Anglii. W finale zaś spotkają się Argentyna i Francja. Jest tylko jeden warunek — przepowiednia spełni się, jeśli nie nastąpi żadna katastrofa, taka jak nowa fala pandemii lub wypadek lotniczy.



