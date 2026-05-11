Spis treści: Dieta Stwórcy trwa 40 dni. Na czym dokładnie polega? Trzy etapy diety biblijnej. Na czym polegają? 10 wybranych produktów z diety biblijnej. Tak działają na zdrowie Dieta biblijna. Nie dla każdego

Każdego roku grupa ekspertów z dziedziny medycyny i dietetyki na łamach amerykańskiego czasopisma U.S News & World Report publikuje ranking 38 różnych diet. Eksperci analizują wady i zalety każdej z nich, oceniają wyznaczony cel zdrowotny, opierający się na najnowszych rekomendacjach i dowodach naukowych. Kolejny rok z rzędu pierwsze miejsce zdobyła dieta śródziemnomorska, wpływająca pozytywnie na zdrowie na różnych polach.

W ostatnich latach popularność zyskują jednak rozmaite metody żywieniowe, a wśród nich tzw. "Dieta Stwórcy", znana jako dieta biblijna. Zyskuje na popularności z wielu powodów. To m.in. jadłospis oparty na nieprzetworzonych produktach, w tym m.in. warzywach, owocach czy rybach. Dieta ma na celu przede wszystkim oczyszczenie i poprawę metabolizmu.

Dieta Stwórcy trwa 40 dni. Na czym dokładnie polega?

Skąd pomysł na dietę biblijną? Wpadł na niego amerykański miłośnik zdrowego i naturalnego odżywiania, Jordan Rubin. Autor diety cierpiał na chorobę Leśniowskiego-Crohna, czyli nieswoiste zapalenie jelit. Rubin zaczął poszukiwać rozwiązania, które pomogłoby mu ułatwić codzienne funkcjonowanie. Poszukiwania zaprowadziły go aż do Biblii, gdzie skoncentrował się na ówczesnych sposobach odżywiania. Postanowił je przetestować na własnej skórze. Efektami podzielił się w książce, a opracowana przez niego "Dieta Stwórcy" zaczęła zyskiwać na popularności.

Przez sześć tygodni należy jeść wyłącznie określone warzywa i owoce, bez tłuszczu, nabiału ani innych dodatków 123RF/PICSEL

Taki sposób żywienia to istotna zmiana przyzwyczajeń i rezygnacja z wielu produktów, które obecnie dominują w codziennej diecie. Eliminacja tych przetworzonych z pewnością przyniesie sporo korzyści dla zdrowia, w tym zmniejszenie ryzyka rozwoju miażdżycy czy cukrzycy typu II. Najważniejsze jest to, by wykluczyć żywność przetworzoną taką jak cukier, biała mąka i ograniczyć spożycie mięsa.

Trzy etapy diety biblijnej. Na czym polegają?

Dieta opracowana przez Jordana Rubina trwa czterdzieści dni i jest podzielona na trzy etapy. Tak przedstawiają się w praktyce:

Etap pierwszy trwa dwa tygodnie. W tym czasie zalecane jest spożycie ryb, mięsa i warzyw. Nie można za to spożywać roślin strączkowych, owoców i węglowodanów. W tej fazie następuje szybki i najwyższy spadek wagi,

Etap drugi to kolejne dwa tygodnie. Do wymienionych w pierwszym etapie produktów należy dodać kaszę i pełnoziarniste pieczywo ,

Etap trzeci trwa dwanaście dni, a do menu należy włączyć owoce i rośliny strączkowe.

Autor diety wspomina też tym, aby jeden dzień na każdym etapie diety przeznaczyć na picie wody i soku z surowych warzyw. Przykładowe menu może składać się z produktów takich jak:

pieczywo pełnoziarniste,

kasza z soczewicą,

sałatka warzywno-owocowa,

grillowane ryby z oliwą,

orzechy,

świeże owoce,

woda,

napary ziołowe.

10 wybranych produktów z diety biblijnej. Tak działają na zdrowie

W diecie biblijnej menu można układać na podstawie rozmaitych produktów. Oto 10 przykładowych, które są w niej uwzględnione:

pełnoziarniste zboża (jęczmień, proso, żyto),

cebula,

czosnek,

por,

soczewica,

ciecierzyca,

figi,

granat,

winogrona,

oliwki ,

orzechy,

nasiona lnu i słonecznika,

wolno żyjące ryby (łosoś, śledź, dorsz, halibut, makrela czy pstrąg).

W diecie - zgodnie z biblijnym zapisem - zakazane są następujące produkty:

dziczyzna,

owoce morza,

tłuszcz zwierzęcy.

Najważniejszą zasadą tej diety jest komponowanie dobrze zbilansowanych posiłków 123RF/PICSEL

Dieta biblijna. Nie dla każdego

Dieta biblijna składająca się ze wspomnianych produktów pomaga utrzymać odpowiednią masę ciała czy poprawić kondycję fizyczną. Co ważne, wzmacnia układ odpornościowy dzięki zawartości polifenoli, witamin i minerałów zawartych w owocach i warzywach. Z kolei spożycie ryb, orzechów i nasion pomaga obniżyć stężenie cholesterolu LDL i trójglicerydów we krwi.

Kluczowe jest świadome komponowanie posiłków, aby uniknąć niedoborów witaminy B12, wapnia i żelaza. Warto więc skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem - najważniejsze, by dieta była stosowana w sposób przemyślany i dopasowany do naszego zdrowia i potrzeb. Nie jest skierowana do każdego - ma swoje zalety i wady. Dlatego też najbardziej odpowiedni dieta to ta skonsultowana ze specjalistą.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

"Super Gary": Katarzyna Bosacka o nawykach żywieniowych Polaków. Czy jest źle? Kinga Szarlej INTERIA.PL