Przez pokój przeleciała niczym piórko

Justyna, 43 lata, mama 10-letniej Julki, dziennikarka, blogerka, freelancerka, ofiara przemocy.



15 marca 2020 roku. Pierwsze dni pierwszego lockdownu. Początek pandemii. Kolejna awantura, pełna wulgarnych wyzwisk, agresji i wzajemnej nienawiści. Nie jesteśmy ze sobą od dawna. Powinniśmy rozstać się już wiele lat temu, ale mamy przecież kilkuletnie dziecko. I jest też to moje przekonanie, że musi mieć "normalną" rodzinę. I tak "dla dobra dziecka" mieszkamy razem w tym martwym związku, w którym dawne uczucie przepoczwarzyło się w swoją własną karykaturę podszytą pogardą.



Mijanie się na przestrzeni sześćdziesięciu metrów kwadratowych powoduje tylko eskalację agresji. Od kilku miesięcy śpię razem z córką w jej pokoju na wąskim łóżku. Mieszkanie jest moje. Nie jesteśmy małżeństwem. Błagam, żeby się wyprowadził, bo napięcie jest już nie do wytrzymania. Czuję, że wydarzy się coś złego. Nie ma mowy. "Jestem tu zameldowany i mam prawo mieszkać. Jak sam będę chciał, to się wyniosę. Nic ci do tego"



O co poszło tym razem, tego wieczoru? To bez znaczenia. Pretekstem może już być cokolwiek.

Jest między nami spora różnica wagi i wzrostu, więc przez przedpokój przelatuję jak piórko. Zbierając się z podłogi pod drzwiami łazienki, słyszę głos mojej dziewięcioletniej córki.



"Mamusiu, popatrz, jak dobrze, że upadłaś tutaj, a nie obok, bo byś uderzyła w klamkę i rozbiła sobie głowę".

Nie bolą mnie plecy i mostek, w który oberwałam, ból poczuję dopiero później. W sumie niczego nie czuję fizycznie. Coś za to pęka w środku. Czy w pierwszym odruchu chcę dzwonić na policję? Nie, dzwonię do siostry. To ona wzywa patrol, a ja się przed tym bronię, bełkocząc coś o wstydzie i o dziecku, które jest w domu; o tym, że dość traumatycznych wydarzeń ma na dziś. Na szczęście siostra mnie nie słucha. "Zamknij się. Nie jesteś partnerem do rozmowy, w tej chwili jesteś w szoku. Masz im tylko otworzyć drzwi. Słuchaj mnie, otwórz im drzwi, do cholery!" W chwili, kiedy się rozłącza, odzywa się domofon.

"Czy jest pan trzeźwy?"



"Nie".

A ja w szoku. Bo tego nie wyczułam, nie wiedziałam, straciłam czujność.

"Uderzył pan panią?"

"Bzdura sama się potknęła i upadła. Pewnie ona jest pijana. Ją sprawdźcie. Prowokowała sama".

"To nieprawda. Mamusia nie upadła sama. To tato ją uderzył".

Czy składam zeznania? Mimo że funkcjonariusz kilka razy ponawia pytanie, nie robię tego. Chcę, żeby jak najszybciej sobie poszli, żeby to się skończyło. Mam ochotę zapaść się ze wstydu pod ziemię. Co sobie pomyślą sąsiedzi? W ogóle wstydzę się sama przed sobą, że jestem tu, teraz, w takiej sytuacji. Tak, przede wszystkim wstyd mi jest przed samą sobą. Mój wstyd, a nie jego.

Zeznania będę musiała złożyć i tak później, na komisariacie. Do tego zmuszą mnie rodzina i przyjaciel.

To najbliżsi dają mi nieocenione wsparcie. To oni w kategoryczny sposób wyprowadzają mojego eks. Rano mój przyjaciel wymienia zamki. Jestem w szoku. To dzieje się trochę poza mną. Córka nie odzywa się prawie przez cały dzień, wpatrzona w ekran telefonu. Nie mam zamiaru jej go zabierać. Jeszcze nie wiem, co zaproponować w zamian.

Mija kilka dni. Nadal się wstydzę. Jest lockdown, więc wszyscy tkwimy w swoim piekiełku. Osiedle ma pewnie gorący temat. Przemykam w bluzie z kapturem głęboko zarzuconym na głowę. Oddzielając tę historię od wszystkiego, co było przedtem, i od tego, co potem, tak naprawdę to jest koniec. Koniec szesnastoletniego związku.

