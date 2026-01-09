Spis treści: Kiedy jemiołuszki pojawiają się w Polsce? Jak wyglądają jemiołuszki? Trudno je przeoczyć Pożądany gość w ogrodzie Obżartuchy w świecie ptaków. Co przyciąga jemiołuszki? Co włożyć do karmnika, by zwabić jemiołuszki?

Kiedy jemiołuszki pojawiają się w Polsce?

Być może zimą wielu z nas marzy o wyjeździe w ciepłe kraje. Okazuje się, że jemiołuszki m.in. w Polsce widzą miejsce idealne na przetrwanie najzimniejszych miesięcy. Wynika to z tego, że ptaki zamieszkują głównie północne rejony Europy i Azji, gdzie latem rozmnażają się w lasach iglastych i mieszanych. Spotkać je można np. w Szwecji, Finlandii czy na Syberii, więc warunki panujące zimą w naszym kraju zdecydowanie są dla nich atrakcyjniejsze. Lubią towarzystwo. Jemiołuszki podczas wędrówek i zimowania trzymają się w grupach, dzięki czemu łatwiej jest im przetrwać i znaleźć upragnione pożywienie.

Jemiołuszki podróżują stadami Frank Fichtmller Jena Chemnitz 123RF/PICSEL

Pierwsze obserwacje ptaków przeprowadzać można już od listopada i grudnia. Zazwyczaj jednak najłatwiej jest spotkać je w styczniu, a w Polsce zostają do marca. Dokładny termin ich przybycia zależy od warunków pogodowych i dostępności pokarmu (głównie owoców) na północy. W latach, gdy zima jest surowa, ich liczba w naszym kraju znacząco rośnie, a ptaki pojawiają się nawet w centrach dużych miast.

Jak wyglądają jemiołuszki? Trudno je przeoczyć

Wygląd jemiołuszki jest jednym z głównych powodów, przez które wzbudza ona tak duże zainteresowanie. Ptak ma delikatne, beżowo-brązowe upierzenie. Znakiem rozpoznawczym jest czarna "maska" w okolicach oczu oraz charakterystyczny czubek na głowie. Skrzydła zdobią kontrastowe żółte, białe i czerwone elementy, a ogon zakończony jest rzucającym się w oczy, żółtym paskiem. Jemiołuszce elegancji odmówić nie można.

Pożądany gość w ogrodzie

Obecność jemiołuszek w ogrodzie to nie tylko przyrodnicza ciekawostka. Ptaki wnoszą do zimowej przestrzeni życie, ruch i barwy, a jednocześnie nie są bardzo hałaśliwe (ich śpiew jest bardzo łagodny) czy namolne. Opisywane są jako spokojne i mało płochliwe. Najczęściej można je zobaczyć siedzące blisko siebie na gałęziach drzew lub krzewów, gdzie cierpliwie zjadają zimowe owoce.

Obżartuchy w świecie ptaków. Co przyciąga jemiołuszki?

Podstawą diety ptaków są owoce. Dlatego pojawiają się tam, gdzie rosną jarzębiny, głogi, dzikie róże, ligustry oraz jemioły. Pieszczotliwie można byłoby nazwać je łakomczuchami, ponieważ potrafią zjadać ogromne ilości owoców, często ogałacając całe drzewo w ciągu jednego dnia. Szacuje się, że jemiołuszka jest w stanie w ciągu doby przyjąć pokarm o masie dwukrotnie większej niż jej waga. To właśnie dostępność pożywienia decyduje o tym, czy ptaki zatrzymają się w danym miejscu na dłużej.

Krzewy, na których zimą utrzymują się owoce, działają na jemiołuszki jak magnes Rudmer Zwerver 123RF/PICSEL

Co włożyć do karmnika, by zwabić jemiołuszki?

Chcąc zachęcić jemiołuszki do odwiedzin w ogrodzie, należy pamiętać, że nie zainteresują się ziarnem ani tłuszczem zwierzęcym. Najlepszy wyborem są owoce, zarówno świeże, jak i suszone. Umieść w karmniku pokrojone jabłka, gruszki czy niesiarkowane rodzynki. Dobrym pomysłem jest także zawieszanie ich na gałęziach. Jeszcze lepszym, choć długofalowym i wymagającym więcej wysiłku, rozwiązaniem jest sadzenie w ogrodzie krzewów i drzew owocowych, które staną się dla jemiołuszek naturalnym źródłem pożywienia. Będą korzystać z ich dobrodziejstw do woli aż do momentu, gdy wyjedzą ostatni owoc.

