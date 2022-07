Ukraiński pies-saper Patron zdobył popularność i miłość ludzi po tym, jak brał udział w rozminowywaniu Ukrainy. Niepozorny psiak ma dziś na koncie aż 300 znalezionych ładunków wybuchowych i cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go aż 335 tysięcy fanów.

Psi bohater Ukrainy skończył trzy lata. Jego tort robi wrażenie!

Patron "sam prowadzi" swojego Instagrama i na bieżąco dzieli się z fanami szczegółami ze swojego życia. Dwa dni temu "opublikował fotkę" ze swoich urodzin i pokazał imponujący tort.

- Dzisiaj są moje urodziny. Mam 3 lata i jestem najszczęśliwszym psem we wszechświecie. Mam kochającą rodzinę, mam mnóstwo zabawek, pomagam ratować ludziom życie i codziennie mam coś do jedzenia

- "napisał".

Bohaterski piesek "poprosił" także swoich wielbicieli, żeby nie kupowali mu żadnych prezentów, ale zamiast tego podarowali mu uśmiech. Zaproponował także, by wpłacili choćby niewielką kwotę na karmę dla psów i kotów, które nie mają tyle szczęścia co on.

W najnowszym poście, który ukazał się właśnie na Instagramie Patrona, dzielny piesek "napisał" że zebrał aż 261 470 hrywien i 2000 dolarów na karmę dla zwierząt. Patron pomaga więc nie tylko ludziom, ale także swoim psim przyjaciołom.

Patron to piesek rasy terier Jack-Russell, który pracuje w służbach ds. nadzwyczajnych na północnym zachodzie Ukrainy i specjalizuje się w szukaniu min. Jego opiekunem jest saper Mychajło Iljew.

Na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes piesek dostał nagrodę dla psów Palm Dog-manitarian (Palma Pso-manitarna), a prezydent Ukrainy odznaczył go specjalną nagrodą za służbę. To na pewno jednak nie koniec odznaczeń i wyróżnień!

