W skład Fundacji Równi Wobec Życia wchodzą trzy oddziały, zlokalizowane w różnych częściach kraju. Niestety, nie wszystkie mają dość środków, aby swoją statutową działalność prowadzić w normalnym trybie. Z największymi problemami finansowymi boryka się obecnie sekcja „My dla nich”, której pracę organizują trzy wolontariuszki z Jaworzna: Aldona, Beata i Natalia. Dziewczyny zdane są tylko na siebie i na ofiarność darczyńców. W tej chwili może im pomóc każdy z nas – wystarczy tylko wziąć udział w uruchomionej przez nie zbiórce.

Zdjęcie Pod opieką jaworzniańskiego oddziału Fundacji Równi Wobec Życia pozostaje ponad 60 czworonogów / źródło: strona internetowa zbiórki / materiały promocyjne

Ratunek dla czworonoga

Schronienie w murach Fundacji znalazło do tej pory ponad 60 psów, które potrzebowały pilnej, specjalistycznej pomocy. A także opieki, jakiej mniej doświadczeni opiekunowie nie byliby im w stanie po prostu zapewnić. Zwierzęta trafiają do Jaworzna ze wszystkich zakątków kraju. Bywa, że Aldona, Beata i Natalia muszą po nie jechać nawet setki kilometrów, często to poza godzinami pracy. Koszty wyjazdów - wcale niemałe - opłacają wtedy z własnej kieszeni, nie zastanawiając się, czy wydane w ten sposób pieniądze uda im się odzyskać. Za transport muszą czasem zapłacić nawet 900 zł. W tej kwocie mieści się wynajem kierowcy, samochodu, opłaty za paliwo itd. A to przecież nie wszystko: oprócz interwencji, dziewczyny organizują wszak wizyty przed- i poadpocyjne czy spacery zapoznawcze dla osób, które myślą o tym, aby wziąć do domu nowego pupila.

W jaworzniańskim oddziale Fundacji Równi Wobec Życia nigdy, co prawda, się nie przelewało. Ale nie zdarzyło się jeszcze, by jej przyszłość stanęła pod tak dużym znakiem zapytania. Niestety, na początku tego roku sekcja "My dla nich" znalazła się w poważnych tarapatach. Powodem była śmierć jej dotychczasowego prezesa, który aktywnie zabiegał o jej finansowanie, prowadził jej dokumentację i księgowość, a do tego osobiście zajmował się przewozem zwierząt. W tej - niewesołej - sytuacji błyskawicznie musiały się odnaleźć członkinie Fundacji. Zdały sobie wówczas sprawę, że sprawy administracyjne i księgowe (o staraniach mających na celu pozyskanie funduszy na bieżącą działalność nie wspominając) niezmiernie trudno jest łączyć z codzienną opieką nad zwierzętami, które wymagają nie tylko czułości i cierpliwości, ale także wyjątkowej troski. Są to bowiem czworonogi zaniedbane, sędziwe i poważnie schorowane, poturbowane przez los, zalęknione, nieufne, a nierzadko także - porzucone przez właścicieli, zdziczałe, poważnie straumatyzowane. Wiele spośród zwierząt, którymi zajmują się członkinie i wolontariusze Fundacji, zna poza tym wyłącznie życie w ścisłym zamknięciu, w warunkach urągających wszelkiej przyzwoitości: na krótkim łańcuchu, w nieczyszczonym kojcu, na klepisku pokrytym błotem, brudem i odchodami.

W związku z tym, Aldona, Beata i Natalia postanowiły uruchomić w internecie zbiórkę pieniędzy. Docelowo potrzebują 35 tys. zł. Taka kwota pozwoli Fundacji zachować płynność finansową przez najbliższe miesiące. Przypomnijmy, że koszt utrzymania jednego zwierzęcia pozostającego pod opieką jaworzniańskiego oddziału organizacji, sięga średnio 350 zł. Do tego należy doliczyć jeszcze koszty karmy (miesięcznie trzeba na nią wydać ok. 1 tys. zł) oraz inne nieprzewidziane wydatki, od których - w przypadku zwierząt o bardzo nietypowych potrzebach - uciec, niestety, nie sposób.

Ostatnia przystań

Dla zwierząt doświadczonych przez los jaworzniańska sekcja Fundacji Równi Wobec Życia stanowi nierzadko ostatnią przystań, w której w godnych warunkach mogą spędzić ostatnie dni, tygodnie lub miesiące swego życia. Czworonogi, którym pomocy i schronienia udzielają Aldona, Beata i Natalia bywają wszak - jak wspomnieliśmy już wcześniej - zaawansowane wiekiem (najstarsi podopieczni Fundacji liczą od 15 do nawet 18 lat), schorowane (czasem na tyle, że opiekujące się nimi rodziny, mimo najszczerszych chęci, nie są w stanie zapewnić im odpowiedniego leczenia, które swoje przecież kosztuje), obarczone przypadłościami zdrowotnymi, które nawet wprawni lekarze weterynarii uznają za nieoperacyjne. W takich przypadkach członkom i wolontariuszom organizacji pozostaje jedynie zapewnić zwierzętom odrobinę swobody, czułości i uwagi, których w swoim życiu nie miały często nawet okazji zaznać.

Władze oddziału "My dla nich" zachęcają swoich sympatyków do kontaktu. Przewidują nie tylko możliwość adopcji (w takiej sytuacji służą niezbędnym wsparciem, a dodatkowo oferują bezpłatny transport), ale zachęcają również do adopcji wirtualnych, na odległość. To rozwiązanie skierowane jest przede wszystkim do osób, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć pod swój dach kolejnego czworonoga, a które chciałyby się jednak przyczynić do poprawy losu wybranego zwierzęcia - na przykład finansując jego leczenie, utrzymanie czy wyżywienie. Aldona, Beata i Natalia są wdzięczne za każdą pomoc, która pozwoli im w dalszym ciągu realizować założone cele (dzięki otrzymanym do tej pory datkom, dziewczyny mogły niedawno kupić zestaw chipów i czytnik do nich). Problemów bowiem, podobnie jak zwierząt wymagających specjalistycznej opieki, ciągle przybywa. I to w zastraszającym tempie.

Zdjęcie Władze Fundacji starają się roztaczać opiekę nad wszystkimi zwierzętami: młodymi, sędziwymi, poważnie schorowanymi / źródło: strona internetowa zbiórki / materiały prasowe

Środki uzyskane w trakcie zbiórki, Fundacja Równi Wobec Życia - Sekcja "My dla nich" zamierza przeznaczyć m.in. na:

1. zakup szczepionek i lekarstw (na robaki, kleszcze i świerzb, pchły) podawanych wszystkim trafiającym do niej zwierzętom,

2. zakup karmy suchej i mokrej, którą otrzymują nie tylko zwierzęta pozostające pod bezpośrednią opieką Fundacji, ale także zwierzęta, które są przez jej wysłanników odwiedzane podczas wizyt, interwencji itp.,

3. zakup środków higienicznych i akcesoriów do pielęgnacji zwierząt: szczotek, płynów do kąpieli, maszynek do strzyżenia psów, cążek do obcinania pazurków, podkładów higienicznych, obroży odstresowujących itd.

4. zabiegi sterylizacji przeprowadzane u zwierząt znalezionych na ulicy.

Fundacja przyjmie także wszelkie paczki z karmą i akcesoriami dla zwierząt.

