Spis treści: Małpa Tygrys Sowa Żółw Biedronka

Małpa

Jeśli wybrałeś małpę, twoją inteligencją jest kreatywność i spryt. Szybko łączysz fakty i znajdujesz nietypowe rozwiązania. Lubisz eksperymentować i próbować nowych rzeczy. Uczysz się najlepiej poprzez działanie i doświadczenie. Masz elastyczny umysł i łatwo się adaptujesz. Czasem jednak możesz zachowywać się chaotycznie. Trudno ci skupić się na jednej rzeczy przez dłuższy czas. Twoją siłą jest pomysłowość i zdolność reagowania.

Tygrys

Ten wybór wskazuje na inteligencję strategiczną i decyzyjną. Potrafisz planować i analizować sytuacje z wyprzedzeniem. Myślisz w kategoriach celu i skuteczności. Dobrze oceniasz ryzyko i podejmujesz konkretne decyzje. Masz silną intuicję, która wspiera twoje działania. Zdarza się jednak, że chcesz mieć wszystko pod kontrolą. Możesz być zbyt wymagający wobec siebie i innych. Twoją siłą jest konsekwencja i skuteczność.

Sowa

Twój wybór oznacza inteligencję analityczną i refleksyjną. Lubisz zdobywać wiedzę i rozumieć mechanizmy działania świata. Zwracasz uwagę na szczegóły, które inni pomijają. Potrafisz wyciągać trafne wnioski. Myślisz spokojnie i dokładnie przed podjęciem decyzji. Czasem jednak analizujesz zbyt długo. Możesz mieć trudność z szybkim działaniem. Twoją siłą jest głębia myślenia i trafność obserwacji.

Żółw

Masz inteligencję opartą na wytrwałości i cierpliwości. Nie działasz szybko, ale konsekwentnie. Uczysz się stopniowo i dokładnie. Nie zniechęcasz się łatwo, nawet przy trudnościach. Masz dużą odporność psychiczną. Zdarza się jednak, że zbyt długo zwlekasz z decyzjami. Możesz potrzebować więcej czasu niż inni. Twoją siłą jest stabilność i determinacja.

Biedronka

Twoja odpowiedź oznacza inteligencję emocjonalną i społeczną. Dobrze rozumiesz ludzi i ich potrzeby. Potrafisz wyczuwać emocje oraz atmosferę w grupie. Łatwo nawiązujesz relacje i budujesz zaufanie. Jesteś empatyczny i wspierający. Czasem możesz brać na siebie zbyt dużo cudzych problemów. Trudno ci odmówić innym. Twoją siłą jest zdolność budowania więzi i współpracy.

