Spis treści: Spray do czyszczenia Perfumy Mydło Ręcznik Szlafrok

Spray do czyszczenia

Możesz mieć lęk przed utratą kontroli nad swoim życiem. Nie lubisz sytuacji, w których nie możesz czegoś "naprawić". Możesz bać się chaosu emocjonalnego lub konfliktów. Często próbujesz porządkować nie tylko przestrzeń, ale też relacje. Twój lęk może dotyczyć popełniania błędów. Możesz być dla siebie bardzo surowy. W głębi boisz się, że coś wymknie się spod twojej kontroli. Pragniesz poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności.

Perfumy

Możesz mieć lęk przed odrzuceniem lub byciem źle odebranym przez innych. Bardzo ważne jest dla ciebie, jak jesteś postrzegany. Możesz ukrywać swoje prawdziwe emocje, żeby chronić swój wizerunek. Twój lęk może dotyczyć bycia niewystarczającym. Możesz mocno analizować reakcje innych ludzi. Czasem boisz się pokazać swoją słabszą stronę. W głębi pragniesz akceptacji bez warunków. Chcesz czuć, że jesteś wystarczający taki, jaki jesteś.

Mydło

Możesz mieć lęk przed oceną lub poczuciem winy. Masz silne standardy wobec siebie. Możesz długo pamiętać swoje błędy. Twój lęk może dotyczyć bycia "nie dość dobrym". Często starasz się wszystko robić jak najlepiej. Możesz być perfekcjonistą. W głębi boisz się rozczarować innych. Bardzo zależy ci na byciu w porządku wobec ludzi.

Ręcznik

Możesz mieć lęk przed emocjonalnym odsłonięciem się przed innymi. Lubisz mieć przestrzeń tylko dla siebie. Możesz długo przetwarzać emocje w samotności. Twój lęk może dotyczyć zranienia przez bliskich. Czasem trudno ci mówić o tym, co naprawdę czujesz. Możesz bać się utraty prywatności. W głębi boisz się bycia zbyt zależnym od innych. Potrzebujesz czasu, żeby komuś zaufać.

Szlafrok

Możesz mieć lęk przed pokazaniem swojej prawdziwej natury światu. Często obnażasz tylko część siebie. Możesz obawiać się oceniania lub niezrozumienia. Twój lęk może dotyczyć utraty komfortu psychicznego. Możesz unikać sytuacji, w których czujesz się odsłonięty. W głębi boisz się, że ktoś zobaczy twoje słabości. Jednocześnie bardzo pragniesz bycia zaakceptowanym w całości. Chcesz czuć, że możesz być sobą bez maski.

