Psychotest: Za co inni cię lubią? Poznaj swoje atuty
Czy wiesz jakie są twoje mocne strony i tak zwane "green flagi"? Sprawdź to w naszym psychoteście. Spójrz na poniższy obrazek i wybierz jedno zwierzątko, a następnie przeczytaj odpowiedni opis.
Spis treści:
- Małpka
- Kangur
- Koala
- Mrówkojad
Małpka
Twoim green flagiem jest autentyczność i naturalna charyzma. Nie próbujesz być kimś innym tylko po to, żeby zdobyć akceptację. Ludzie lubią cię za szczerość i poczucie humoru, które rozładowuje napięcie nawet w trudnych sytuacjach. Potrafisz też bardzo wspierać bliskich, kiedy widzisz, że ktoś ma gorszy moment. Masz w sobie ogrom emocji, ale nie boisz się ich okazywać. Dzięki temu relacje z tobą są prawdziwe i pełne energii. Twoją największą siłą jest to, że przy tobie inni czują się swobodnie i nie muszą niczego udawać.
Kangur
Twoje największe zalety to opiekuńczość i gotowość do wspierania innych. Bardzo dbasz o osoby, które kochasz, nawet jeśli nie zawsze mówisz o tym wprost. Masz w sobie dużo motywacji i potrafisz zachęcać innych do działania, kiedy tracą energię. Ludzie czują, że mogą na tobie polegać, bo nie uciekasz przy pierwszym problemie. Potrafisz też dostosować się do zmian i szybko odnaleźć w nowych sytuacjach. W relacjach jesteś wierny i konsekwentny. Twoja obecność daje innym poczucie stabilności oraz wsparcia.
Koala
Twoją green flag jest wyjątkowy spokój i empatia. Jesteś osobą, przy której inni mogą zwolnić i poczuć się komfortowo. Nie wywierasz presji i nie lubisz toksycznych gierek emocjonalnych. Potrafisz tworzyć atmosferę bezpieczeństwa nawet w stresujących sytuacjach. Masz też dużą cierpliwość wobec ludzi i ich problemów. W relacjach jesteś czuły, troskliwy i bardzo oddany. Twoja energia sprawia, że ludzie chcą spędzać z tobą więcej czasu, bo po prostu dobrze się przy tobie czują.
Mrówkojad
Twoim green flagiem jest inteligencja połączona z ogromnym spokojem. Nie musisz być w centrum uwagi, żeby robić dobre wrażenie. Zamiast pustych słów pokazujesz swoje intencje czynami. Potrafisz zachować zimną krew nawet wtedy, gdy inni panikują. Ludzie cenią cię za dojrzałość i rozsądne podejście do problemów. W relacjach jesteś bardzo szczery i nie grasz emocjami innych osób. Twoją największą zaletą jest to, że można ci naprawdę ufać.
