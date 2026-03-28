Dawna wieś w Polsce - szczególnie przed II wojną światową i w XIX wieku, niczym nie przypominała dzisiejszych, często zurbanizowanych miejscowości. Specyfika wsi z przeszłości była zupełnie inna, ludność była bardzo przywiązana do tradycji i musiała wówczas stawić czoła ciężkiej, fizycznej pracy oraz surowym warunkom mieszkalnym. W Polsce mieszkańcy wsi (ale nie tylko) przez stulecia mieszkali w niewielkich chatach, zazwyczaj zbudowanych z drewna i pokrytych słomą. Najczęściej była to jedna izba, z klepiskiem zamiast podłogi, w której panował półmrok, a wnętrze było okopcone dymem. Dopiero później kurne chaty zaczęto zastępować domami z kominami.

W dawnych czasach chłopi musieli wykazywać się nierzadko sprytem, aby przetrwać ciężkie warunki i podołać wielu obowiązkom. Codzienne czynności ułatwiały ludziom przedmioty własnoręcznie wykonane, które były wówczas na wagę złota, a dziś już mało kto o nich nie pamięta. Owe luksusowe jak na tamte czasy gadżety można podziwiać dziś w skansenach i muzeach w całej Polsce. Czy znasz ich nazwy i wiesz do czego służyły ludziom mieszkających na wsiach, ale nierzadko również w miastach? Rozwiąż quiz i sprawdź. Wiele odpowiedzi może być dla ciebie prawdziwym zaskoczeniem.