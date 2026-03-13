QUIZ: Czy znasz słowa, których używano przed laty? Sprawdź swoją wiedzę na temat gwary wiejskiej
Kiedyś używano ich codziennie, dziś już niewielu pamięta, co oznaczają. Słowa używane przed laty na polskich wsiach budzą wręcz ogromne zdziwienie i nierzadko są wyśmiewane - szczególnie wśród młodych pokoleń. Polska gwara wiejska to tak naprawdę dziedzictwo kulturowe poszczególnych regionów, a w niektórych częściach krajów nadal się jej używa. Czy znasz znaczenie zwrotów najczęściej używanych na wsiach przez naszych dziadków i pradziadków? Rozwiąż krótki quiz i sprawdź.
Gwara w Polsce. Jakich słów używano przed laty?
Kilkadziesiąt lat temu gwara wiejska była znana nawet wielu mieszczuchom. Dziś jednak nie dość, że uważa się jej naprawdę rzadko, osoby młodszych pokoleń nie mają wręcz pojęcia o istnieniu słów niegdyś używanych przez Polaków. Wyrażenia używane do komunikowania się przy codziennych pracach na roli, opiece nad zwierzętami hodowlanymi czy w innych rutynowych czynnościach stanowiły część języka mieszkańców mniejszych i większych wsi. Zdarzało się nawet, że przemycano je do miast i wówczas niemal każdy znał ich znaczenie. Pamiętają je zapewne osoby, które wychowywały się w wiejskim środowisku lub odwiedzały tam dziadków oraz babcie.
Mimo iż gwara w Polsce różni się w zależności od regionu, a czterema głównymi dialektami są wielkopolski, małopolski, mazowiecki, śląski i kaszubski, niektóre zwroty są do siebie podobne, a nawet brzmią zupełnie tak samo. Czy znasz archaiczne słowa, których używano przed laty na wsiach i w małych miejscowościach? Rozwiąż quiz i się przekonaj.