Kilkadziesiąt lat temu gwara wiejska była znana nawet wielu mieszczuchom. Dziś jednak nie dość, że uważa się jej naprawdę rzadko, osoby młodszych pokoleń nie mają wręcz pojęcia o istnieniu słów niegdyś używanych przez Polaków. Wyrażenia używane do komunikowania się przy codziennych pracach na roli, opiece nad zwierzętami hodowlanymi czy w innych rutynowych czynnościach stanowiły część języka mieszkańców mniejszych i większych wsi. Zdarzało się nawet, że przemycano je do miast i wówczas niemal każdy znał ich znaczenie. Pamiętają je zapewne osoby, które wychowywały się w wiejskim środowisku lub odwiedzały tam dziadków oraz babcie.