Spis treści: Słowa charakterystyczne dla polskich regionów. Wiele osób nie ma pojęcia, co oznaczają QUIZ: Czy znasz polskie, językowe regionalizmy?

Słowa charakterystyczne dla polskich regionów. Wiele osób nie ma pojęcia, co oznaczają

Język polski nieustannie ewoluuje, reagując na zmiany kulturowe, technologiczne i społeczne. Powstają nowe słowa, niektóre zostają przekształcane, upraszczane czy zapożyczane z innych języków. Każdy region w naszym kraju posiada swoje charakterystyczne zwroty, używane przez Polaków od dawien dawna. Językowe regionalizmy powstawały już czasów wczesnego średniowiecza, a gwałtownie zaczęły się rozwijać w XIX wieku, w okresie rozbiorów. Były następstwem odosobnień społecznych i wpływów kulturowych. Mimo iż o wielu z nich już prawie całkiem zapomniano, w niektórych regionach naszego kraju są nadal żywe i używane codziennie. Czy znasz słowa oraz zwroty charakterystyczne dla danego regionu? Rozwiąż krótki quiz i się przekonaj.

QUIZ: Czy znasz polskie, językowe regionalizmy?

Z której części Polski pochodzą te słowa? Rozpocznij quiz





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