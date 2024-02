Zwierzątko z czasów dzieciństwa. Czy najmłodsi powinni sami się nim opiekować?

Wielu rodziców najczęściej dla swoich dzieci, jako pierwsze zwierzątko do opieki wybiera chomika. Sama w dzieciństwie miałam ich łącznie siedem. Uważa się, że najmłodsi sami mogą zajmować się gryzoniem, który rzekomo ma mało potrzeb. Oczywiście jest to zwierzątko, które większość dnia śpi lub je. Jednak nie zmienia to faktu, że wciąż ma swoje potrzeby, których dzieci do końca nie pojmują.

Przede wszystkim chomik potrzebuje dużo spokoju, cierpliwości i wyrozumiałości, której podekscytowane pociechy często nie potrafią mu zapewnić. Największym błędem jest wyciąganie pupila z klatki, jak zabawkę. To gryzoń powinien decydować, czy ma ochotę na zabawę z właścicielem. Negatywne skutki może mieć także hałas, który jest dla niego stresogenny. Decydując się na chomika, warto mieć na uwadze, że stres jest czynnikiem bardzo dla niego szkodliwym, który może doprowadzić do wielu chorób.

W życiu chomika bardzo ważna jest także dieta, więc wcześniej należy zaczerpnąć wiedzy eksperckiej, czy dana karma jest wystarczająca. Być może będzie potrzebował dodatkowych warzyw lub owoców. Nie warto decydować się na najtańszą karmę z sieciówki, gdyż może mu poważnie zaszkodzić.

Chęć zakupu chomika do domu wyłącznie dla dziecka, może okazać nieodpowiedzialnym pomysłem. Najlepiej zapewnić mu ciche i spokojne miejsce, a zabawy kontrolować. To bardzo istotne, gdyż jest to delikatne zwierzątko, któremu łatwo zrobić krzywdę.

Mynia, chomik dżungarski

Do najpopularniejszych gatunków chomików zalicza się: syryjskie, dżungarskie oraz Roborowskiego. Mniejsze rasy w domowych warunkach żyją od 2 do 3 lat, natomiast te większe od 3 do 4 lat. Chomiki to gryzonie posiadające kieszonki w swoich policzkach. Używają ich do przenoszenia żywności i materiałów budowlanych do swoich gniazd. Dzięki temu są zdolne do gromadzenia zapasów. Co ciekawe ich zęby rosną przez całe życie, to właśnie za pomocą jedzenia je ścierają. Gryzonie te prowadzą tryb nocy, a przez większość dnia śpią. Sprawdź swoją wiedzę na temat chomików w naszym trudnym quizie!

