Spis treści: Nowe legitymacje dla seniorów. Od kiedy wejdą w życie? Jak będzie wyglądać nowa legitymacja dla seniora? Kto będzie musiał wymienić legitymację emeryta-rencisty na nową? Ile ZUS będzie musiał zapłacić za nowe legitymacje?

Nowe legitymacje dla seniorów. Od kiedy wejdą w życie?

Niedawno powstał nowy projekt rozporządzenia, który wprowadzi nowy wzór legitymacji emeryta i rencisty. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że ta niewielka reforma dotknie ponad osiem mln osób, a kosztami zostanie dotknięty Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany są koniecznie po to, aby dokumenty były dostosowane do najnowszych wymogów bezpieczeństwa.

Jak informuje "Fakt", aktualnie użytkowane przez seniorów legitymacje nie spełniają minimalnych standardów zabezpieczeń przed fałszerstwem (co wynika to z przepisów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Nowy wzór legitymacji dla seniorów może być wydawany najwcześniej od 12 lipca 2026 r. Po tej dacie konieczne będzie korzystanie z nowych dokumentów.

Koszt wyrobienia jednej sztuki legitymacji w tym roku będzie wynosił około 2,24 zł. Za wszystkie zapłaci ZUS

Jak będzie wyglądać nowa legitymacja dla seniora?

Póki co przewiduje się, że nową legitymacją będzie plastikowa karta, wykonana z tworzywa PCV, jednostronnie laminowana - wymiarami zbliżona do standardowej karty płatniczej.

Najważniejszą zmianą będą dodatkowe zabezpieczenia chroniące przed fałszerstwem. Ponadto na odwrocie karty będzie widniało oznaczenie "LER" zapisane alfabetem Braille'a - specjalnie po to, aby ułatwić korzystanie z dokumenty osobom niewidomym.

Kto będzie musiał wymienić legitymację emeryta-rencisty na nową?

Każdy emeryta lub rencista, który pobiera świadczenia z ZUS-u w tym roku będzie zobowiązany do wymiany legitymacji na nową. Szacuje się, że zostanie wydanych około 8,1 mln plastikowych kart.

Ile ZUS będzie musiał zapłacić za nowe legitymacje?

Jak podaje "Fakt", koszt wyrobienia nowych legitymacji wzrośnie z nieco ponad 1 zł do 2,24 zł za sztukę. Dla jedynie 10 tys. nowych kart będzie to więc około 12 tys. zł.

ZUS w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów wyda ponad 332 tys., a w kolejnym już przeszło 450 tys. zł.

Nowe legitymacje mają być nie tylko bezpieczniejsze i trudne do podrobienia, ale również solidniejsze. Nie da się jednak ukryć, ze koszty takiej zmiany są gigantyczne - zostanie wydanych kilka milionów złotych w perspektywie dekady.

