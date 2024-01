Rafał Zaorski części udziałów w apartamencie rozda sprzątaczkom

Rafał Zaorski w rozmowie z Katarzyną Zdanowicz przyznał, że 10 tys. spośród 20 tys. udziałów rozda ludziom, z którymi w pewnym momencie życia "przecięły się jego drogi". Zaorski dodaje, że będą to również osoby, z którymi miał do czynienia nawet w negatywnym kontekście, bo jak mówi - to zawsze jakaś lekcja jest.

Jednak co najciekawsze - Zaorski planuje rozdać część udziałów w apartamencie na Złotej 44 w Warszawie personelowi tego budynku.

"Powstał też fajny pomysł, do którego się przychyliłem, co bardzo niestety wkurzyło innych mieszkańców, bo lubię ekipę na Złotej, czyli konsjerżów, recepcję, panie sprzątające. To są bardzo fajni, mili ludzie, trochę sztorcowani przez administrację. Z miłą chęcią podaruję im po jednym udziale, jak to wszystko się zepnie. Tak że będzie ciekawie" - powiedział Zaorski w podcaście "Zdanowicz pomiędzy wersami".

Zaorski nazywa to testem "myślenie elitarne - grodzenie" versus "myślenie egalitarne".

"Przypominam wszystkim, że nie ma w Polsce cenzusu majątkowego i chyba nigdy nie było. Konstytucja po I wojnie światowej zrównywała wszystkie prawa, likwidowała tytuły szlacheckie i mieliśmy też prawa kobiet - jako jedno z pierwszych państwa na świecie.

Rafał Zaorski: Czy ja jestem moralny?

Katarzyna Zdanowicz zapytała swojego gościa, czy pomysł na podzielenie jego apartamentu na 20 tys. udziałów jest etyczne.

"Czy ja jestem moralny? Też sobie zadaję to pytanie. Jest jakiś argument, że mógłbym komuś szkodzić. Dochodzę do wniosku, że sama współwłasność czegoś nie szkodzi. Dopiero ktoś może z tej współwłasności źle korzystać. Uważam też, że mówienie, że poza Złotą mieszkają kanibale, którzy przyjdą na Złotą i wszystkich zjedzą, jest błędne. Bo wśród tych ludzi jest wielu wegetarian i nikt nie chciałby się zatruć mikro-plastikiem. Tak że, nikt was nie zje. To tak samo, jak korzystamy ze wspólnej własności i nie dochodzi tam do jakichś ekscesów. Chodzimy po ulicach w miarę bezpiecznie. Oczywiście znajdzie się w tym rozkładzie jakaś grupa wariatów, ale od tego jest prawo - przyznaje Zaorski.