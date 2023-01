Reakcje ciała po seksie, które wydają się dziwne. To nie powód do wstydu!

Nasze życie intymne wcale nie musi być jak z filmu. Choć wielu z nas lubi, gdy w sypialni jest romantycznie, to czasem nie mamy wpływu na reakcje naszego ciała. Wiele osób uznaje je za wstydliwe, podczas gdy są one zupełnie naturalne. Jakie są najczęstsze reakcje ciała podczas seksu, które wciąż jawią się nam jako niezręczne?

Nieprzyjemne zapachy

Jak podczas każdego wysiłku fizycznego, tak i podczas seksu nasze ciało może wydzielać pot. Jest to całkowicie naturalna reakcja, zwłaszcza gdy czynności tej towarzyszą emocje i zaangażowanie. W grę mogą wchodzić również płyny ustrojowe, takie jak wydzielina z pochwy, która ma za zadanie nawilżyć nasze narządy. Nie każdemu jej zapach może się podobać, jednak dopóki nie jest on intensywny i drażniący, nie mamy powodów do zmartwień o infekcje intymne.

Dźwięki wydawane przez pochwę

Jak schudnąć zimą? Podczas częstej zmiany tempa podczas stosunku może się zdarzyć, że pochwa zaczyna wydawać charakterystyczne dźwięki. Dzieje się tak, ponieważ przy szybkim wkładaniu i wyjmowania penisa w pochwie gromadzi się powietrze. W momencie rozluźnienia lub orgazmu powietrzne gazy mogą wydobyć się na zewnątrz, co kończy się "pierdzącą" pochwą. Nie jest to powód do wstydu, jeśli jednak bardzo chcemy wyjaśnić partnerowi o co chodzi, możemy powiedzieć, że dźwięk ten wydobywa się właśnie z pochwy.

Krwawienie

Seks podczas miesiączki dla jednych jest spełnieniem marzeń, dla innych kwestią nie do przeskoczenia, a dla jeszcze kolejnej grupy może być po prostu czymś zupełnie normalnym. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, warto przedyskutować tę kwestię z partnerem. Może się jednak zdarzyć, że krwawienie podczas stosunku może wystąpić już po menstruacji. Dzieje się tak, ponieważ tarcie występujące podczas intensywnego stosunku może powodować delikatne uszkodzenia błony śluzowej. Do tej sytuacji może doprowadzić również głęboka penetracja, gdy np. partner ma dużego członka. W takich sytuacjach warto zadbać o zastosowanie lubrykantu, który zmniejszy tarcie i ryzyko uszkodzenia błony śluzowej.

Pieczenie

Po stosunku może pojawić się pieczenie pochwy. Świadczy to zazwyczaj o reakcji alergicznej na lubrykant, prezerwatywę lub zabawkę erotyczną. Jest to kwestia materiałów, z których robione są te produkty. Jeśli uczula nas lateks, warto sięgnąć po prezerwatywy bez niego. Lekki obrzęk nie jest jeszcze powodem do zmartwień, jednak warto być uważnym na to, co sprawia nam dyskomfort, aby uniknąć bardziej przykrych podrażnień.

