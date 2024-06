Policjantka ostrzega: Nigdy nie wiesz, kto stoi za twoimi plecami

Kradzież danych w celu wykorzystania ich do osiągnięcia korzyści majątkowej, stało się w ostatnich latach prawdziwą plagą. Przestępcy niemal do perfekcji opanowali najróżniejsze techniki i metody wykradania danych osobowych, nierzadko żerując na naszej naiwności i nieostrożności.

Niestety żyjemy w takich czasach, kiedy podczas z pozoru zwykłej wizyty w aptece możemy paść ofiarą przestępców, na co zwraca uwagę mł. insp. Małgorzata Sokołowska, która opublikowała na swoim koncie na Instagramie krótki materiał wideo.

"Pamiętaj, żeby nigdy nie podawać swoich danych osobowych na głos. Nigdy nie wiesz, kto stoi za twoimi plecami, kto słyszy twoją rozmowę. Kiedy realizujesz receptę w aptece, meldujesz się w hotelu lub chcesz skorzystać z programu lojalnościowego i podajesz numer telefonu, to nie rób tego na głos" - apeluje policjantka.

Zdaniem mł. insp. Małgorzaty Sokołowskiej w takich sytuacjach wystarczy mieć przy sobie kartę papieru, na której zapiszemy wymagane dane osobowe i podamy ją osobie, która musi wprowadzić je do systemu. Jeśli zapomnimy o kartce i długopisie, z powodzeniem możemy skorzystać z notatnika w telefonie.

"Poproś osobę, która z tobą rozmawia, aby nie mówiła na głos twoich danych, bo tak jak powiedziałam - nigdy nie wiesz, kto słyszy twoją rozmowę i w jaki sposób może wykorzystać twoje dane. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to pamiętaj też o zastrzeżeniu numeru PESEL" - mówi Małgorzata Sokołowska.

Jak zastrzec numer PESEL?

Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe w Polsce mają obowiązek sprawdzić numer PESEL klienta przed udzieleniem pożyczki lub podpisaniem umowy kredytowej. To oznacza, że jeśli ktoś zastrzeże swój PESEL, przestępcy nie będę mogli go wykorzystać do zaciągnięcia kredytu czy pożyczki na cudze dane. Instytucja finansowa, która go udzieli tego typu kredytu, nie będzie mogła dochodzić z tego tytułu roszczeń wobec ofiary przestępstwa. To czy numer PESEL jest zastrzeżony, będą sprawdzać także notariusze i operatorzy telekomunikacyjni - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Resort przypomina, że średnio co 40 minut dochodzi do oszustwa związanego z kradzieżą danych osobowych. Aby uchronić się przed skutkami kradzieży tożsamości, można skorzystać między innymi z usługi Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel 2.0. To najszybszy i najprostszy sposób, żeby to zrobić. Swój PESEL można zastrzec również w urzędzie gminy lub w serwisie mObywatel - czytamy w komunikacie.

Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed bezprawnym wykorzystaniem go przez innych. Warto więc mieć zastrzeżony PESEL cały czas i jedynie cofać zastrzeżenie, gdy jest to niezbędne. Dzięki temu nikt nie wykorzysta numeru PESEL, nawet gdy go zna. Oznacza to, że między innymi nie weźmie kredytu, ani nie otrzyma duplikatu karty SIM - informują specjaliści z Ministerstwa Cyfryzacji.

Osoba, która zastrzegła swój numer PESEL nadal może:

pójść do lekarza,

zrealizować receptę,

kupić bilety lotnicze,

załatwić sprawę w urzędzie,

głosować w wyborach.

Warto zaznaczyć, że w każdej chwili można cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL. Można zrobić to, wybierając jedną z dwóch opcji:

bezterminowe cofnięcie zastrzeżenia - oznacza, że PESEL przestanie być chroniony aż do czasu ponownego zastrzeżenia,

czasowe cofnięcie zastrzeżenia - w tej opcji aplikacja poprosi o wyznaczenie dnia i godziny, kiedy PESEL zostanie automatycznie zastrzeżony. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o ponownym włączeniu ochrony.

