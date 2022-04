Logan Mwangi miał na sobie spodnie w dinozaury i top z wizerunkiem Spider Mana, gdy o poranku 31 lipca 2021 r. został znaleziony martwy. Policja trafiła na zwłoki 5-latka w rzece Ogmore, zaledwie 250 metrów od jego domu w Bridgend w południowej Walii.

Sprawcami tej mrożącej krew w żyłach zbrodni są matka chłopca Angharad Williamson (31 l.), jego ojczym John Cole (40 l.) i 14-letni chłopak. W tym tygodniu sąd w Cardiff uznał ich winnych zamordowania 5-letniego chłopca.

Logan był bity i torturowany. Gdzie była policja?

Nim Logan zmarł, rodzina głodziła go, biła i torturowała. Według ustaleń sądu, chłopiec był "więziony" w swojej małej sypialni. Kilka miesięcy przed śmiercią, rodzina zamknęła go w pokoju po tym, jak okazało się, że ma pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Czy istniała jakakolwiek szansa na uratowanie Logana? Zwłaszcza, że lokalne władze wiedziały o niektórych obrażeniach, jakich chłopiec doznał przed śmiercią. Co więcej, w domu byli również z wizytą pracownicy socjalni, ale jak donoszą media - nie podejmowali żadnych działań.

- Pracownicy socjalni odwiedzili dom Logana dzień przed jego śmiercią i nie podjęli działań. Gdy w maju 2021 roku chłopiec poparzył sobie szyję gorącą wodą, ich śledztwo opierało się na zdjęciach kranu i [obrażeń] Logana - relacjonuje Daily Mail.

Zdjęcie W czterech ścianach tego domu rozegrało się piekło / Matthew Horwood/Getty Images / Getty Images

Rodzina tuszowała zbrodnię

Williamson i Cole sprytnie tuszowali obrażenia, których doznawał chłopiec. Cztery ściany ich domu stały się areną pełną przemocy wymierzonej w bezbronne dziecko.

Ojczym miał stosować na dziecku różne "wojskowe" kary. Zmuszał 5-latka do robienia pompek czy stania na zewnątrz domu w samej piżamie. Niedługo przed śmiercią Cole uderzył Logana w brzuch, a 14-letni, adoptowany syn, przewrócił go, trenując na nim sztuki walki.

Nagrania z monitoringu sąsiadów zarejestrowały, jak Cole wychodzi z domu o 2.43 nad ranem i niesie bezwładne ciało Logana w kierunku rzeki. Wszystkiemu przyglądał się 14-letni chłopak. Gdy nie było ich w domu, światło w sypialni Logana było zaświecane i gaszone, co oznaczało, że jego matka nie spała i była świadoma tego, co się dzieje.

Przed szóstą rano Williamson zadzwoniła na policję i dramatycznym głosem opowiadała o zaginięciu swojego syna. Za jego porwanie obwiniała inną kobietę i "błagała" operatora o pomoc.

- Nim chłopiec został wyrzucony, doznał "katastrofalnych" obrażeń. Został wyrzucony tak, jak "wyrzuca się śmieci" - opisuje sprawę Daily Mail.

Zdjęcie Ben Mwangi, ojciec zamordowanego Logana: Pustki po nim nic nie wypełni / Getty Images

Rasizm powodem maltretowania chłopca?

Opieka społeczna miała być świadoma tego, że Cole był już wcześniej był karany za napaść, włamanie czy posiadanie marihuany.

The Guardian podaje, że John Cole sympatyzował z Brytyjskim Frontem Narodowym. Mężczyzna miał mieć problem z tym, że chłopiec był podobny z wyglądu do swojego biologicznego ojca, który ma kenijskie korzenie. Co więcej, miał również zakazywać im kontaktu.

- Rasizm mógł odgrywać istotną rolę, jeśli chodzi o stosunek Cole’a do Logana - czytamy w The Guardian.

W swojej mowie końcowej prokurator Caroline Rees zaznaczała, że 5-latek "był przetrzymywany jak więzień w swoim niewielkim pokoju". - Pokoju, który Angharad Williamson opisała jako loch, z zasuniętymi zasłonami i zakratowaną bramką, przez którą nie mógł wychodzić - cytuje The Guardian.

"Pustki po Loganie nic nie wypełni"

21 kwietnia, w dniu ogłoszenia przez sąd wyroku, głos zabrał również biologiczny ojciec Logana.

- Pustka pozostawiona w sercach wszystkich, którzy go kochali i znali, nigdy nie zostanie wypełniona. Świat bez mojego syna jest teraz zimniejszym i mroczniejszym miejscem - powiedział Ben Mwangi.

31-letnia Angharad Williamson, 40-letni John Cole i 14-latek zostali uznani za winnych zamordowania chłopca w lipcu 2021 roku.

- Logan doznał 56 zewnętrznych skaleczeń i siniaków oraz "katastrofalnych" obrażeń wewnętrznych. Przypominają te, które zdarzają się w wyniku wypadków drogowych z powodu nadmiernej prędkości - informuje Daily Mail.

