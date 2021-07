Rosyjska modelka szuka dawcy nasienia na Instagramie

Twierdzi, że jest idealna!

Anastasiye Berthier na Instagramie obserwuje ponad milion użytkowników. Modelka regularnie publikuje zdjęcia, na których prezentuje figurę, w którą, jak twierdzi, włożyła bardzo dużo wysiłku. To właśnie ogromne piersi i talia osy sprawiają, że może pozwolić sobie na luksusowe życie. Mimo ogromnej chęci, by zostać mamą, nie zamierza rezygnować z przyjemności - egzotycznych wakacji, drogich ubrań i akcesoriów od projektantów. "Jest wiele zgrabnych modelek, które nigdy nie wróciły do pracy po urodzeniu dzieci. Ja tego nie chcę" - zaznacza na swoim Instgaramie.

Idealne rozwiązanie?

Berthier znalazła jednak sposób, by mieć dziecko, jednocześnie nie zachodząc w ciąże. Chce zdecydować się na usługi surogatki i konsultowała już tę decyzję ze specjalistami. "Aktorka Amber Heard właśnie urodziła dziecko dzięki surogatce"- tłumaczy. Rosyjska modelka nie widzi w tym nic złego, ponieważ, jak twierdzi, surogatki zarabiają na swoich usługach bardzo dużo. "Matka pobiera opłatę za noszenie dziecka, ale także miesięczną pensję, gdy jest w ciąży" - zauważa.

Nietypowa ogłoszenie...

Utrata idealnej sylwetki nie jest jedyną obawą Anastasiy. Modelka nie wie jeszcze, kto mógłby zostać ojcem jej dziecka. Zaznacza, że nie jest zainteresowana stałym związkiem, ponieważ chce skupić się na rozwoju kariery. Modelka nie martwi się o kwestie finansowe i jest przekonana, że świetnie poradzi sobie jako samotna matka. Od kilku lat jest gotowa na dzieci, więc nie chce już dłużej czekać, aż na horyzoncie pojawi się idealny mężczyzna.

Berthier znalazła rozwiązanie problemu. Postanowiła udać się do banku nasienia i ogłosić swoją decyzję na Instagramie. Ma nadzieję, że któryś z obserwujących ją mężczyzn zaoferuje pomoc. "Większość z tych facetów znam bardzo dobrze, rozmawiam z nimi przez całe dnie, więc dlaczego nie?" - tłumaczy Berthier. "Jeśli jest mądry, przystojny i miły, może zechcesz przyczynić się do stworzenia mojej rodziny. Nie prosiłbym go o żadną pomoc finansową" - zachęca potencjalnych kandydatów.

