Rozrywka i kultura w czasie pandemii. Jak sobie radzić, gdy nie można wyjść do kina, teatru czy na koncert?

Zamknięcie szkół, ograniczenie działalności lokali gastronomicznych, rekomendowana praca zdalna, ale także nieczynne muzea, kina i teatry: pandemia koronawirusa zmusiła nas do pozostania w domu. Taki stan rzeczy wzmógł zainteresowanie usługami online. Do internetu przeniosły się nie tylko sklepy internetowe czy e-administracja, ale i miejsca oferujące kulturę i rozrywkę.

Zdjęcie Już nie tylko filmy i seriale - w sieci obejrzymy też koncerty, panele dyskusyjne czy spektakle teatralne / 123RF/PICSEL

Rozrywka w sieci

Całe sezony seriali, nowe płyty dostępne kilka sekund po premierze (większość muzyków od dawna równolegle z krążkiem wypuszcza album do sieci) - rozrywkę w zasięgu jednego kliknięcia, dostępną w kieszeni mieliśmy od czasów przed pandemią. Nowa sytuacja zwiększyła jednak naszą konsumpcję treści online, począwszy od książek (także w formie audiobooków), spektakli teatralnych, a skończywszy na niedawnych premierach kinowych.

Opracowane przez Wirtualnemedia.pl wyniki badania Gemius/PBI pokazują, że w dobie pandemii w Polsce w siłę urosły serwisy streamingowe. Wynika to nie tylko z przymusowego zamknięcia, ale także między innymi ze zmiany modelu dystrybuowania nowych filmów. Zamiast czekać na otwarcie kin, część tytułów została wypuszczona prosto do sieci. O ile jednak w internecie obejrzymy wyczekiwane premiery filmowe, posłuchamy muzyki i pogramy, o tyle ciężko było znaleźć jedno miejsce, które oferuje możliwość uczestniczenia w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Konferencje, spotkania z pisarzami, wykłady mistrzowskie i tym podobne dostępne były zazwyczaj na stronach konkretnych instytucji lub w mediach społecznościowych.

Gdzie online obejrzeć wydarzenia kulturalne?

Wiele teatrów zdecydowało się przenieść swoje spektakle do sieci. Co ważne - widzowie mają często dostęp nie tylko do nowych produkcji, ale i starszych nagrań. Podobnie rzecz się ma z koncertami. Z duchem czasu poszli także pisarze, poeci i twórcy - spotkania autorskie odbywają się obecnie w mediach społecznościowych na ich profilach czy fanpejdżach. Ciężko jednak w sieci o jedno miejsce, w którym można obejrzeć wydarzenia z jednego miasta.

Na pioniera działań w zapewnieniu dostępu do wydarzeń odbywających się w mieście wybija się miasto Kraków. - Już od dobrych kilku miesięcy instytucje kultury i centra kongresowe działają w sferze online. Od marca przenosimy festiwale, koncerty, spotkania czy spektakle do wirtualnego świata. Dlatego postawiliśmy na jedno miejsce, w którym znajdują się wartościowe i ważne dla miasta działania związane z rozrywką oraz edukacją kulturalną. Podjęliśmy decyzję, że wiele materiałów będzie dostępnych bezpłatnie, choćby ze względu właśnie na swój walor edukacyjny. Do publikowania wydarzeń na platformie zaprosiliśmy wszystkie miejskie instytucje - tłumaczy pomysł stworzenia platformy Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa.

Online: nie tylko seriale

Warto wiedzieć, że w sieci znajdziemy nie tylko filmy, seriale czy spotkania z pisarzami. Podobnie rzecz się ma z festiwalami filmowymi. Chętni na seanse kupują bilety na wybrane filmy czy karnet na całe wydarzenie i zyskują dostęp do biblioteki nagrań. Jednak nie wszystkie wydarzenia mają w pełni czytelną politykę udostępniania wydarzeń będących w programie.

Z tym problemem postanowił uporać się operator platformy PLAY KRAKÓW czy KBF. - Patrzyliśmy jak w bardzo krótkim czasie wiele treści pojawiło się w sieci. Ile koncertów, spektakli, spotkań i innych wydarzeń udostępniono bezpłatnie w mediach społecznościowych. Dlatego stwierdziliśmy, że nie damy rady działać bez strategii (...) - tłumaczy Izabela Błaszczyk, dyrektor KBF. - Realizujemy właśnie wizję prawdziwie równego dostępu do kultury. Oczywiście sporym wyzwaniem pozostaje kwestia licencji i praw do nagrań i transmisji, ale już prowadzimy negocjacje z odpowiednimi instytucjami - dodaje. Tym samym w serwisie PLAY KRAKÓW w grudniu będzie można zobaczyć Krakowski Festiwal Górski (wszystkie produkcje - 34 międzynarodowe i 10 polskich - zostaną udostępnione wyłącznie poprzez platformę), festiwal teatralny Boska Komedia czy koncerty wyprodukowane przez KBF (m.in. zarejestrowany w ramach Cyber Wianków program "Zaucha jest dobry na wszystko")

Oprócz wydarzeń stricte kulturalnych, w sieci możemy obejrzeć także inne wydarzenia. Na zawołanie dostępne są bowiem konferencje, kongresy, ale także gale, pokazy mody czy nawet eventy marketingowe. Nie należy zapominać o szerokim dostępie do muzeów czy galerii sztuki. Wiele instytucji umożliwia internautom obejrzenie swoich zbiorów, wirtualne spacery po obiektach czy nawet lekcje muzealne online. Mimo zamknięcia nie musimy więc rezygnować z uczestnictwa w kulturze. Wręcz przeciwnie: być może właśnie teraz wielu z nas znajdzie czas na wszystkie spektakle, występy i wystawy, na które nigdy nie mieliśmy możliwości wybrać się osobiście.





