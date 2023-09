Spis treści: 01 Skuteczność pociągów pancernych u progu XX wieku

02 Ruchome okopy

03 Najpotężniejsza mobilna broń lądowa epoki

04 Uniwersytet na szynach

05 Pociągi pancerne wychodzą z mody

06 Polskie pociągi pancerne w kampanii wrześniowej

Skuteczność pociągów pancernych u progu XX wieku

Na pomysł opancerzenia pociągów po raz pierwszy wpadli Francuzi w 1826 roku, którzy zaczęli eksperymentować z wykorzystaniem kolei do celów militarnych. W 1846 roku Austriacy umieścili w pociągach działa, ale dopiero wojna o zjednoczenie Niemiec, w latach 1866 - 1871, udowodniła przydatność bojową pociągów pancerny. Podczas I wojny światowej z tego rozwiązania korzystały Austro-Węgry, Niemcy i Rosja. W tym czasie pojawiły się też polskie pociągi pancerne. Początkowo były to składy improwizowane.



Ruchome okopy

Jednym z takich improwizowanych składów był “Związek Broni" często nazywany pierwszym polskim pociągiem pancernym. Na pomysł stworzenia takiej mobilnej broni wpadł porucznik Stanisław Małagowski. Pociąg składał się z ośmiu drewnianych wagonów towarowych oraz dwóch platform, na których żołnierze ułożyli worki z piaskiem i tarcze okopowe - służyły one jako “opancerzenie". Skład uzbrojono w ciężkie karabiny maszynowe oraz armatę. Całość ciągnęła nieopancerzona lokomotywa. Załoga “Związku Broni" liczyła około 35 osób. Pociąg wziął udział w kilku pomniejszych starciach. Najsłynniejszym osiągnięciem załogi “Związku Broni" było przejęcie stacji we wsi Krasny Brzeg na Białorusi. Choć nie udało się utrzymać stacji, to za całą akcję załogę odznaczono amarantową wstążką, a później Orderem Virtuti Militari. Oprócz “Związku Broni" Polacy dysponowali także innymi zaimprowizowanymi pociągami pancernymi: “Warszawa", “Kraków", “Poznań" oraz dwoma w Murmańsku. 24 grudnia 1919 roku zdobyto też rosyjski pociąg pancerny, któremu nadano nazwę “Poznań II". Prowizorycznie opancerzone workami z piaskiem i tarczami pierwsze polskie pociągi pancerne budziły skojarzenie z “ruchomymi okopami" i tak też nazywali je żołnierze. Były one preludium do historii pociągów pancernych Wojska Polskiego.

Najpotężniejsza mobilna broń lądowa epoki

Pociągi pancerne bywają uznawane za najpotężniejszą lądową broń epoki - nie dziwi więc, że odrodzone państwo polskie dążyło do jej posiadania. Początkowo wystąpił problem braków kadrowych - nie było żołnierzy, którzy umieliby obsługiwać takie pociągi. Jedyne “nieimprowizowane" składy w 1918 roku, były to pociągi zdobyte - przede wszystkim na Austriakach. Jednak po przejęciu fabryk po zaborcach produkcja ruszyła pełną parą. Szacuje się, że do 1920 roku Polska dysponowała już 90 opancerzonymi pociągami.

Zdjęcie Pociąg pancerny z działem na platformie, Niemcy 1920 r. / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Pociągi pancerne okazały się niezwykle skuteczną bronią podczas wojny z bolszewikami oraz polsko-ukraińskiej wojny o granice. Były nieocenionym wsparciem na rozległych terenach wschodnich rubieży Polski. Umożliwiały także szybki transport ludzi i broni. Historycy szacują, że w wojnie polsko-bolszewickiej mogło brać udział 50 pociągów pancernych. Mobilna broń kolejowa miała także swój udział w walkach podczas powstania wielkopolskiego i III powstania śląskiego.



Uniwersytet na szynach

Obok wagonów budowanych z myślą o walce, w pociągach pancernych były też wagony gospodarcze, gdzie urządzano: kuchnie, kwatery dla żołnierzy, sanitariaty, punkty medyczne, warsztaty mechaniczne, składy amunicji oraz...biblioteki i sale wykładowe. Portal rynek-kolejowy.pl przytacza opis pociągu pancernego “Lis-Kula": “Praca nad oświatą żołnierza odbywała się w pociągu niemal od samego założenia tej jednostki bojowej. Oddział uniwersytetu żołnierskiego oficjalnie zarejestrowany został podczas postoju pociągu w Warszawie w dn. 7 czerwca (...). W pociągu odbywa się stale Początkowa Szkoła żołnierska dla analfabetów w liczbie 7. (...) Biblioteka Żołnierska liczy 108 tomów treści beletrystycznej, przyrodniczej i historycznej. (...) W ostatnich dniach czerwca urządzono w pociągu dwa przedstawienia teatralne. Grano ‘Dzieciaków Świdreskiego’".

Zdjęcie Wnętrze wagonu artyleryjskiego - żołnierze przy armacie na stanowisku bojowym / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Zorganizowanie w pociągu lekcji dla analfabetów oraz Uniwersytetu Żołnierskiego stało w zgodzie z ogólnymi dążeniami dowództwa. Jak piszą Czesław Brzoza i Andrzej Sowa w “Historii Polski 1918 - 1945": “Armia stała się także, z konieczności, największą szkołą powszechną w kraju. [...] W 1924 r. wśród poborowych było ok. 100 tys. analfabetów, a więc prawie połowa. [...] Nauczanie na szczeblu podstawowym było, więc koniecznością, gdyż tylko ono mogło zagwarantować, że żołnierze będą w stanie przyswoić sobie podstawowe elementy wyszkolenia".

W 1919 roku sejm podjął uchwałę o przymusowym nauczaniu analfabetów w Wojsku Polskim. Szacuje się, że w latach 1921 - 1939, dzięki służbie w armii, czytać i pisać nauczyło się 500 tys. żołnierzy, a kursy wyższego stopnia, które zapewniały podstawową wiedzę ogólną, ukończyło milion wojskowych.

Zdjęcie Pociąg pancerny "Bartosz Głowacki". Na pierwszym planie wagon artyleryjski z armatą "Maryś" / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Pociągi pancerne wychodzą z mody

W 1931 roku zakończyła się modernizacja polskich pociągów pancernych - wszystkie zostały uzbrojone w jednolite działa i karabiny maszynowe. Do połowy lat 30 uważano pociągi pancerne za skuteczną broń, jednak w połowie trzeciej dekady XX wieku zaczął przeważać pogląd, że są one przestarzałe. Wstrzymano więc produkcję nowych składów i modernizację już istniejących. Uznano, że pociągi, które są w użyciu, będą służyć armii aż do całkowitego wyeksploatowania, a potem przejdą na emerytury. W 1939 r. dziesięć pociągów pancernych, którymi dysponowała Polska, okazało się bronią wciąż skuteczną.



Zdjęcie Pociąg pancerny "Danuta" w 1935 r. / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Polskie pociągi pancerne w kampanii wrześniowej

Do 1 września udało się zmobilizować osiem polskich pociągów pancernych, które przydzielono do różnych armii i grup operacyjnych. Ich głównym zadaniem była ochrona linii kolejowych oraz szybkie interwencje. Pozostałe dwa pociągi zmobilizowano 3 września i skierowano do Naczelnego Dowództwa.

Latem 1939 r. Dowództwo Obrony Wybrzeża postanowiło zaimprowizować kilka pociągów. Dwa pierwsze zostały bardzo szybko unieszkodliwione przez Niemców, bo 4 września. Natomiast “Smok Kaszubski" bronił wybrzeża do 12 września 1939 r. 20 września Dowództwo Obrony Warszawy podjęło zaś decyzję o zaimprowizowaniu dwóch składów na swoje potrzeby.

Nie lada wyczynu dokonał pociąg pancerny “Śmiały", który przysłużył się Polakom już w 1920 r. 1 września wziął on udział w bitwie pod Morką, gdzie pomógł 21 pułkowi ułanów odeprzeć niemiecką 4 Dywizję Pancerną. Gdy 17 września nadeszły wieści, że Armia Czerwona zaatakowała Polskę, dowódcy “Śmiałego" i “Bartosza Głowackiego" podjęli decyzje o przebiciu się na wschód. Pociągi dotarły do Lwowa 18 września, gdzie wzięły udział w obronie miasta. “Bartosz Głowacki" został uszkodzony już 19 września, natomiast opuszczonego przez załogę “Śmiałego" przejęli sowieci po kapitulacji miasta 22 września.

Zdjęcie Polski pociąg pancerny "Śmiały" w 1919 r. / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

W miarę prowadzenia walk, zniszczeniu uległo wiele linii kolejowych, przez co wartość bojowa polskich pociągów pancernych zmalała. Szacuje się, że podczas kampanii wrześniowej polskie pociągi pancerne wzięły udział w 90 - 99 walkach z siłami niemieckimi. Udało im się w tym czasie zestrzelić lub unieszkodliwić trzy samoloty, kilkadziesiąt pojazdów pancernych i spowodować duże stary wśród piechoty wroga.

Przejęte przez ZSRR pociągi “Śmiały", “Bartosz Głowacki" i “Marszałek" zostały wcielone do sił NKWD, były to jednak wyjątki, bo większość polskich pociągów pancernych została zniszczona podczas kampanii wrześniowej, nie dokonał tego jednak wróg, ale sami Polacy. Załogi opuszczające unieruchomione pociągi, często je niszczyły, by nie wpadły one w ręce wroga i nie posłużyły jako jego broń, bo jak wspominają Tadeusz Krawczak i Janusz Odziemkowski w książce "Polskie pociągi pancerne w wojnie 1939 r." zaskoczyły one swoją skutecznością zarówno Polaków, jak i Niemców.



