Rybacy wyciągnęli go zwody. To zapowiedź kataklizmu

Jedne z najdłuższych ryb świata

Wstęgor królewski czy król śledziowy to wyjątkowy gatunek ryby głębinowej, który zasiedla Ocean Indyjski, Pacyfik, Atlantyk oraz Morza Północne i Śródziemne. Wstęgory należą do najdłuższych ryb świata. Potwierdza to znalezisko rybaków z miejscowości Arica w Chile, którzy kilka dni temu wyłowili sześciometrowy okaz. Wyciągnięcie tak długiej ryby z wody wymagało użycia dźwigu, co zgromadziło na brzegu rzesze mieszkańców Arica, którzy chcieli przyjrzeć się z bliska niecodziennemu okazowi. Filmy ukazujące proces wyciągania wstęgora z wody stały się wiralem w sieci. Budzą ogromne zainteresowanie na całym świecie.

Reklama

TikTok

Wstęgory zazwyczaj żyją ukryte w morskich odmętach, a do powierzchni zbliżają się jedynie w przypadku choroby, zbliżającej się śmierci, gdy się rozmnażają lub wyczują ruchy płyt tektonicznych. Pojawienie się tych ogromnych ryb w wodach przybrzeżnych skłoniło lokalne władze do podjęcia śledztwa w tej sprawie.



Najbardziej toksyczne ryby >>

Zapowiedź nadchodzącego kataklizmu

Zdjęcie Zwiększoną aktywność wstęgorów na powierzchni wody zaobserwowano przed trzęsieniem ziemi i tsunami, które doprowadziły do katastrofy w Fukushimie w 2011 / Hiro Komae / East News

Wstęgory przez niektórych uważane są za zwiastunów kataklizmów, bywają nazywane “rybami trzęsień ziemi". Tego typu przesądy mogą być efektem zjawiska zaobserwowanego w Japonii w 2011 r. Przed potężnym trzęsieniem ziemi, które doprowadziło do katastrofy elektrowni jądrowej w Fukushimie, zaobserwowano znaczną liczbę tych stworzeń w lokalnych wodach. Japończycy (i nie tylko) uważają ogromne ryby za zły omen zwiastujący nadejście trzęsień ziemi i tsunami.



Największe katastrofy elektrowni jądrowych >>

Król śledzi wymaga szacunku

Wstęgory mają ciała przypominające srebrzystą wstęgę i w podobny sposób poruszają się w wodzie. Istnieją przepuszczenia, że to właśnie te ogromne ryby stały się przyczyną powstania legend o istnieniu węży morskich. Zdobią je płetwy, które w głębinach mają prawdopodobnie jaskrawoczerwoną barwę, jednak na powierzchni bardzo szybko ich kolor blednie. Wstęgor pojawiał się także w nordyckich wierzeniach. Zdaniem wikingów był on królem śledzi. Należał mu się szacunek, bo jeśli poczułby się urażony, odpłynąłby w siną dal, zabierając ze sobą wszystkie śledzie z lokalnych łowisk.



Instagram Wideo

Miał być powrót upałów, a będzie ochłodzenie. Zmiany w pogodzie >>