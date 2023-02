Seks z eks? Już wiadomo, ile osób daje się skusić

„Już dawno eks, a wciąż ten seks” – tak brzmi jedna z sentencji Stanisława Leca – polskiego poety, satyryka oraz aforysty. I choć od momentu wypowiedzenia tego zdania przez artystę minęło już ponad pół wieku, to do dziś nie straciło ono na aktualności. Co zatem sprawia, że spora część społeczeństwa ląduje w łóżku z byłymi partnerami?

Zdjęcie Koniec związku nie musi oznaczać końca seksu z byłym partnerem / 123RF/PICSEL