Ważna wiadomość dla seniorów. To może mieć zaskakujące skutki

Zespół z Unviersity of Surrey odkrył, że sposób, w jaki dana osoba postrzega starzenie się - czy widzi je jako czas rozwoju, czy raczej upadku - ma istotny związek z jej poziomem aktywności fizycznej.

W badaniu opisanym na łamach magazynu "Healthcare" naukowcy przeanalizowali dane na temat 1,7 tys. Brytyjczyków w wieku od 50 lat wzwyż. Naukowcy ustalili, że pozytywne nastawienie do procesu starzenia się wiąże się z większym prawdopodobieństwem podejmowania intensywnej aktywności fizycznej.

Osoby cierpiące na większą liczbę chorób niezakaźnych - takich jak cukrzyca czy choroby układu krążenia - również częściej angażowały się w intensywny wysiłek, jeśli miały bardziej pozytywne podejście do starości.

"Nasze badania sugerują, że pozytywne nastawienie do starzenia się może działać jak psychologiczna tarcza, pomagając ludziom pozostać aktywnymi mimo problemów zdrowotnych. Zmiana przekonań dotyczących starzenia się może być równie ważna, jak dbanie o potrzeby fizycznego zdrowia - co warto uwzględniać przy opracowywaniu strategii zdrowia publicznego promujących zdrowy i aktywny styl życia" - podkreśla współautorka odkrycia, Victoria Tischler.

Ważna rola społeczeństwa i motywacji. Naukowcy apelują

Aktywność fizyczna ma zbawienny wpływ na zdrowie. Ważne, by dostosować ją do potrzeb i możliwości 123RF/PICSEL

Naukowcy proponują, aby kampanie zdrowia publicznego i działania profilaktyczne wspierały osoby starsze w utrzymaniu pozytywnego nastawienia do aktywności fizycznej - nawet jeśli zmagają się one z chorobami, w tym przewlekłymi.

Promowanie pozytywnego spojrzenia na starzenie się może być więc ważne nie tylko dla poprawy zdrowia, ale także dla podniesienia jakości życia osób starszych cierpiących na jedno lub więcej schorzeń.

Takie działania mogą pomóc seniorom postrzegać starzenie się nie jako okres nieuchronnego upadku, lecz jako etap, w którym nadal można zachować aktywny i zaangażowany styl życia - uważają specjaliści.

"Ostatecznym celem jest stworzenie społeczeństwa, w którym aktywne i zaangażowane życie w późniejszym wieku jest nie tylko możliwe, ale wręcz oczekiwane - nawet w obliczu problemów zdrowotnych" - mówi Serena Sabatini, główna autorka badania.

