Spis treści: Kiedy warto wybrać się na grzyby? Ile dni po deszczu najlepiej iść do lasu? O której porze dnia najlepiej zbierać grzyby? Bez wczesnego wstania się nie obejdzie W jakich miejscach najłatwiej znaleźć grzyby? Zwróć uwagę na drzewa Jakie grzyby znajdują teraz grzybiarze? Sezon powoli się rozkręca

Kiedy warto wybrać się na grzyby? Ile dni po deszczu najlepiej iść do lasu?

Lipiec i sierpień to miesiące, w których grzyby powoli zaczynają pojawiać się w lasach. Grzybiarze zbierają wówczas przede wszystkim prawdziwki, koźlarze, podgrzybki, maślaki i kurki. Jeśli jednak chcemy cieszyć się pełnym pięknych okazów koszykiem, powinniśmy wiedzieć, kiedy warto udać się do lasu.

Opady deszczu stanowią dla grzybów sygnał do wzrostu. To właśnie wskutek podwyższonej wilgotności grzybnia produkuje owocniki. Dlatego też, na grzybobranie powinniśmy udać się po deszczu. Jednak ile konkretnie dni trzeba poczekać przed wypadem do lasu? To zależy od konkretnego gatunku, bowiem każdy z nich różni się tempem wzrostu.

Pierwsze po deszczu pojawiają się zwykle maślaki i koźlarze. Możemy ich szukać mniej więcej 1-3 dni po opadach. Z kolei od 2 do 6 dni zajmuje wzrost borowików czy kurek. Pamiętajmy jednak, że im więcej czasu poczekamy, tym większe owocniki będziemy mogli zebrać.

O której porze dnia najlepiej zbierać grzyby? Bez wczesnego wstania się nie obejdzie

Grzybobranie to aktywność dla osób, które są w stanie wstać wcześnie rano. Okazuje się, że najlepiej udać się do lasu niedługo po wschodzie słońca (około 5:00-6:00). Wówczas, za sprawą blasku, zdecydowanie łatwiej odnajdziemy wilgotne od rosy grzyby, od których będzie odbijać się światło. Co więcej - przeważnie wczesnym rankiem do lasu wybiera się o wiele mniej ludzi, wobec czego nie będziemy musieli konkurować z innymi grzybiarzami.

Udając się do lasu na grzyby nie zapomnijmy o solidnym śniadaniu. Dobrze jest wybrać bogaty w białko i węglowodany posiłek, który nie obciąży zanadto naszego układu pokarmowego w trakcie spaceru. Warto postawić na wieloziarniste pieczywo z serem i wędliną. Nie zaszkodzi także zabrać ze sobą szybkiej przekąski w postaci banana, który doda nam energii, gdy zgłodniejemy w trakcie chodzenia po lesie. Pamiętajmy także o zabraniu ze sobą wody do picia.

Zbieraj tylko te grzyby, które znasz 123RF/PICSEL

W jakich miejscach najłatwiej znaleźć grzyby? Zwróć uwagę na drzewa

Chcąc wyjść z lasu z pełnym koszykiem grzybów, dobrze jest znać miejsca, w których szansa na znalezienie pięknych okazów jest największa.

Przede wszystkim - grzybów należy szukać w lasach iglastych i mieszanych. Poszczególne gatunki mogą rosnąć w towarzystwie niektórych drzew, a to z uwagi na natralną symbiozę (mikoryzę) z ich korzeniami:

sosna - obok niej zwykle możemy napotkać maślaki, rydze oraz podgrzybki;

świerk - obok niego przeważnie rosną kurki oraz borowiki;

dąb - spotkamy obok niego kurki, koźlarze i prawdziwki;

brzoza - obok niej rosną zwykle borowiki i koźlarze.

Grzyby możemy znaleźć również na skrajach lasów oraz w pobliżu ścieżek leśnych. Nierzadko dorodne okazy są obecne w okolicach strumieni, na polanach, łąkach czy stokach o podwyższonej wilgotności.

Jakie grzyby znajdują teraz grzybiarze? Sezon powoli się rozkręca

Na stronie internetowej grzyby.pl pojawiają się relacje grzybiarzy z całej Polski. Miłośnicy leśnych wędrówek dzielą się tam swoimi znaleziskami. Przykładowo - jeden z użytkowników z powiatu wejherowskiego podczas spaceru zebrał kilkanaście koźlaków, oraz sporo kurek. Użytkowniczce z powiatu polkowickiego również udało się zebrać dużo przedstawicieli pieprznika jadalnego.

Tymczasem mieszkaniec powiatu rzeszowskiego doniósł o obecności prawdziwków i koźlarzy, a para użytkowników z powiatu cieszyńskiego pochwaliła się sporymi zbiorami między innymi borowików oraz kurek.

Grzybiarze wskazują, że sezon dopiero się rozkręca. Obecność grzybów zależy głównie od danego rejonu oraz warunków pogodowych. Ich ilość w lasach powinna się zwiększać z biegiem czasu.



