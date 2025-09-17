Czerwony kubek nie jest przypadkiem

Pewność siebie i energia - to cała ty. Jeśli sięgasz po duży, czerwony kubek, jesteś osobą, która nie boi się wyzwań.Czekasz tylko na kolejne i skrupulatnie robisz wszystko, aby je zrealizować.

Zmiany? Nigdy nie reagujesz na to słowo z przerażeniem w oczach, a radością, bo za nim kryją się wyzwania i nowości. Jesteś silną kobietą, z energią, która napędza też innych do działania i inspiruje. Mocny charakter pozwala ci śmiało podejmować ryzyko.

Energiczni liderzy piją kawę z czerwonego kubka INTERIA.PL

Nigdy nie stoisz w miejscu, bo nie masz na to czasu i tego po prostu nie lubisz. Masz w sobie to co, co sprawia, że idą za tobą ludzie. Wiedzą, że jesteś w stanie przeprowadzić ich nawet przez najgorszy tor z przeszkodami. Taka jest właśnie liderka z pasją, energią, ogromną siłą przebicia. Zarówno w życiu służbowym jak i prywatnym.

Kubek w kwiaty zdradza twoją empatię i ciepło

Twój wybór to kubek w kwiatki INTERIA.PL

Jak kawa to tylko w małym kubku, najlepiej ze wzorem w kwiatki? Empatyczna z ciebie romantyczka. Masz łagodne i ciepłe uosobienie. Troszczysz się o innych. Żyjesz w przekonaniu, że w każdym z nas jest dobro i piękno, tylko czasami trzeba pomóc je wydobyć. W życiu cenisz sobie spokój i harmonię. A ponad wszystko stawiasz czas spędzony z najbliższymi, bo wiesz, że żadna praca nie da ci tyle, co miłość i zrozumienie osób, które kochasz. Ludzie uwielbiają z tobą przebywać, bo jak nikt potrafisz ich wysłuchać. Nigdy nie oceniasz. Wnosisz ciepło, które na długo otula wszystko i wszystkich dookoła.

Biały kubek to wybór osób, które cenią stabilność i elegancję

Klasyczny biały kubek to wybór stabilnej realistki. Elegancja i klasa samej w sobie. Nie w głowie ci szaleństwa i spontaniczne akcje. Prawdopodobnie masz ugruntowaną, spokojną osobowość. Wybierasz komfort i prostotę, ale to nie oznacza, że nie sięgasz wyżej. Zawsze jesteś w stanie stanąć na wysokości zadania, gdy sytuacja tego wymaga. Lubisz, gdy wszystko jest zaplanowane i poukładane.

Jeśli wybierasz klasyczny kubek, jesteś osobą stabilną i stonowaną INTERIA.PL

Cenisz porządek i klarowność nie tylko w otoczeniu, ale i relacjach. W życiu kierujesz się spokojem i ten wewnętrzny spokój sprawia, że jesteś jednym z najlepszych doradców, który nigdy nie zawaha się pomóc.

Wyjątkowy kubek, wyjątkowa osobowość. Takie osoby żyją poza schematami

Kubki o nietypowym kolorze, wzorze i kształcie przyciągają kolorowe ptaki, artystyczne dusze, indywidualistki. Tak wybór to znak kreatywności i zamiłowania do wyjątkowości, niepowtarzalności. Można śmiało powiedzieć, że jesteś osobą, która lubi się wyróżniać.

Wybór takiego kubka wskazuje na potrzebę twórczej ekspresji INTERIA.PL

Nie stawiasz sobie granic opartych na haśle: a co inni powiedzą, nie boisz się wyrażać swojej wyjątkowości. Uciekasz przed rutyną. Lubisz odkrywać nowe ścieżki i zaskakiwać innych. Nie tylko sposobem na życie, pomysłami, ale i wyglądem. Nie lubisz być kopią innych. Mówisz, co myślisz. Ubierasz się, jak czujesz. Za długo nie analizujesz, słuchasz się swojego serca.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 144: Renata Gabryjelska INTERIA.PL