Spektakularne zjawisko w polskich lasach. Wygląda jak cud natury

Spis treści: Nietypowe zjawiska w polskich lasach. O wielu wciąż nie mamy pojęcia Roztopy w lasach. To zjawisko wygląda jak cud natury Gdzie i jak długo można obserwować herbaciane wody w polskich lasach?

Nietypowe zjawiska w polskich lasach. O wielu wciąż nie mamy pojęcia

Nietypowe, rzadko spotykane i imponujące zjawiska przyrodnicze to coś, co wprawia nas w zachwyt. Za każdym razem, gdy w sieci pojawia się zdjęcie nadzwyczajnego tworu natury, internauci nie mogą oderwać oczu. Takie posty pogłębiają naszą ciekawość, edukują i przekonują o wyjątkowości otaczającej nas przyrody. To magia i tajemniczość lasów wzbudza w nas największe zainteresowanie. Zarówno treści dotyczące fauny jak i flory zbudzają zachwyt, a niekiedy przerażenie. Zdjęcie, jakie ostatnio pojawiło się na profilu Lasów Państwowych jest przykładem na to, jak przyroda potrafi zaskakiwać. Leśnikom udało się uchwycić związane z roztopami zjawisko, a mianowicie "herbaciane" wody. Wyjaśniono w jaki sposób dochodzi do ich zabarwienia i jak długo można podziwiać ten widok.

Roztopy w lasach. To zjawisko wygląda jak cud natury

Zdjęcie zamieszczone na profilu Lasów Państwowych wzbudziło ogromną ciekawość wśród internautów, bowiem wiele osób nie miało pojęcia o powstawaniu herbacianych wód w lasach. Na fotografii zjawisko wygląda niebywale, jakby przerobione w programie graficznym. To jednak sama natura, którą obserwować może każdy z nas.

- To nie Huang-He. To roztopy w lesie.

Intensywny, herbaciany kolor śródleśnej rzeczki to efekt niesionych przez wodę organicznych szczątków roślin i drobnych organizmów. Butwiejąca roślinność, uwolniona z okowów zimy, oddaje do wody związki, które barwią ją na odcienie bursztynu i ciemnej herbaty. Szczególnie widowiskowo wygląda to wtedy, gdy nurt wylewa na zmarzniętą krę albo przepływa nad głębiej zalegającymi warstwami lodu - czytamy na Facebooku.

Rozwiń

Gdzie i jak długo można obserwować herbaciane wody w polskich lasach?

Leśnicy wyjaśnili, że okres kiedy zabarwione na kolor herbaty wody w lasach to widok krótkotrwały, a w pewnej części Polski można nadal je obserwować.

- To zjawisko trwa krótko - pojawia się na styku zimy i przedwiośnia, gdy lód puszcza, a rozmarzająca ściółka zaczyna "pracować". Dlatego nieczęsto udaje się je zaobserwować w lesie.

Za ten kolor odpowiadają głównie kwasy humusowe i garbniki (taniny) - te same związki, które nadają barwę naparowi z herbaty czy wyciągom z kory drzew. W północno-wschodniej Polsce wciąż można trafić na takie momenty - krótkie, ale niezwykle malownicze - czytamy na profilu Lasów Państwowych.

"Zdanowicz pomiędzy wersami". Najgorszy stan w życiu człowieka. Mózg odbiera go jako ból INTERIA.PL