Sposób na płaski brzuch bez ćwiczeń. Trend z TikToka

Sposób na płaski brzuch bez ćwiczeń

Wiele kobiet marzy o płaskim brzuchu, jednak nie każdej udaje się osiągnąć ten cel. Z pomocą przychodzi TikTok, a dokładniej trend oznaczony tagiem "cardboardchallange".



To zazwyczaj zbliżające się wakacje są motywacją do zrzucenia zbędnych kilogramów i wysmuklenia sylwetki. Nowy trend na TikToku nie zadziała w przypadku chęci zaprezentowania płaskiego brzucha na plaży, ale może okazać się skuteczny podczas chłodniejszych dni. Na czym polega?



TikTokowy sposób na płaski brzuch nie wymaga regularnych ćwiczeń na siłowni. Potrzebny będzie jedynie... kawałek kartonu. Wystarczy włożyć go w spodnie.



Sposób na płaski brzuch szybko stał się popularny na TikToku. Nie każdy użytkownik jest jednak do niego przekonany. Zdaniem internautów fałdki na brzuchu to normalna rzecz, zwłaszcza podczas siedzenia. Pojawiły się głosy, że ten trend i kreowanie fałszywego obrazu kobiecego ciała może mieć negatywny wpływ na młode dziewczyny.

