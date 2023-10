Według numerologów nic nie dzieje się przypadkiem. Dosłownie nic - ani to, w jakim kraju się rodzimy, ani to, jakie mamy imię. Podstawową procedurą numerologii jest sumowanie cyfr danej liczby. W związku z tym można określić tzw. liczbę drogi życia lub tzw. rok osobisty. Ich zdaniem liczba drogi życia determinuje cechy danej osoby, a także zawiera program, do którego człowiek powinien dążyć. Żeby dowiedzieć się, jakie to cechy, należy zsumować poszczególne cyfry swojej daty urodzenia. Dodajemy tak długo, aż uzyskamy jedną cyfrę - to ona jest naszą liczbą numerologiczną. Przykładowo, osoba urodzona 25.08.1969 r. powinna wykonać następujące działanie: 2+5+8+1+9+6+9 = 40 -> 4+0+ 4 (taka osoba jest numerologiczną czwórką). Ile w tym prawdy? Sprawdźcie sami.

Reklama

Zobacz też: To najrzadszy typ osobowości. Jeśli masz takie cechy, jesteś absolutnie wyjątkowa

Jeśli w twoim roku urodzenia ostatnia cyfra to "0"

Jesteś typem osoby, która wydaje się wysoce elastyczna i inteligentna. Wiesz, jak zachować dyskrecję. Potrafisz też ukryć swoją prawdziwą naturę, jesteś jak kameleon. Jest bardzo niewielu, którzy znają twoją prawdziwą twarz. Z drugiej strony masz również charyzmatyczną osobowość, która wydaje się dość intrygująca i tajemnicza, a do tego jesteś bardzo otwartą osobą. Masz tendencje do bycia znacznie bardziej kompletnym niż inni i naprawdę robisz wszystko, co w twojej mocy, aby zrozumieć wszystko, co konieczne.

Jeśli w twoim roku urodzenia ostatnia cyfra to "1"

Jeśli ostatnia liczba w twoim roku urodzenia to 1, to jesteś bardzo kreatywną osobą. Nieustannie przesuwasz granice, podnosisz sobie poprzeczkę i bierzesz sprawy w swoje ręce. Jesteś zmotywowany i ambitny, ludzie myślą o tobie, że jesteś prawdziwym wojownikiem. Rozumiesz świat na znacznie głębszym poziomie niż większość ludzi, a to naprawdę przynosi ci korzyści na dłuższą metę.

Numerologiczna jedynka - sprawdź!

Jeśli w twoim roku urodzenia ostatnia cyfra to "2"

Jesteś osobą, która wydaje się mieć podwójną osobowość. Jesteś kimś innym dla tych, których kochasz i zupełnie innym dla tych, których nie lubisz. Jesteś osobą, która ma tendencje do bycia trochę niedocenianą. Jesteś bardzo silny, ale większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Lubisz działać samodzielnie i nie pozwalasz innym wchodzić sobie w paradę. Stawianie granic przychodzi ci naturalnie.

Numerologiczna dwójka - sprawdź!

Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Jeśli w twoim roku urodzenia ostatnia cyfra to "3"

Jesteś osobą, która ma wielowymiarową osobowość. Zdajesz się widzieć życie z różnych perspektyw. Potrafisz wyciągać wnioski na podstawie różnych opinii - bierzesz pod uwagę każdą, nawet przeciwną twoim przekonaniom. Jesteś kimś, kto ufa ludziom. Wyrażasz silne emocje, nie boisz się tego, a nawet... nie może się powstrzymać. Masz bardzo interesującą wyobraźnię i jesteś bardzo towarzyski. Większość ludzi lubi twoje poczucie humoru i uważa cię za uroczego człowieka.

Numerologiczna trójka - sprawdź!

Jeśli w twoim roku urodzenia ostatnia cyfra to "4"

Jesteś osobą, która jest świadoma tego, co dzieje się wokół. Podobnie jak w przypadku czterech kierunków, które podsumowują wszystkie możliwości, tak w przypadku numerologicznej czwórki mówi się, że bierze pod uwagę i rozumie potrzeby dosłownie każdego. Jako osoba wiesz, co cię napędza lub co cię powstrzymuje od działania. Jesteś bardzo cierpliwą i godną zaufania osobą. Ciężko pracujesz i bierzesz na siebie bardzo dużo. Nie lubisz się chwalić i zwracać na siebie uwagi. Jesteś dość zamknięta. Możesz wiele, masz ogromne możliwości, ale wolisz pozostać w cieniu.

Numerologiczna czwórka - sprawdź!

Jeśli w twoim roku urodzenia ostatnia cyfra to "5"

Jesteś typem osoby, która wydaje się łączyć wszystkie żywioły i uczucia. Mówi się, że twoja osobowość obejmuje pięć podstawowych składników życia, którymi są ogień, woda, ziemia, serce i powietrze. To tworzy rdzeń istnienia. Masz wszystko, by osiągnąć sukces i żyć, jak tylko sobie wymarzysz. Jesteś bardzo hojnym człowiekiem. Jesteś kimś, kto lubi podejmować ryzyko i czasami naprawdę trudno ci usiedzieć w miejscu. Jesteś osobą niezwykle niezależną.

Numerologiczna piątka - sprawdź!

Zdjęcie Czekają nas zmiany w Kodeksie pracy / 123RF/PICSEL

Jeśli w twoim roku urodzenia ostatnia cyfra to "6"

Jesteś typem osoby, która uwielbia zanurzać się w ciemniejszej stronie życia. Nie ma tym nic złego. Ale umiesz sięgać do tych ciemnych zasobów, potrafisz zniszczyć każdego, kto wydaje się zagrażać tobie lub komuś ci bliskiemu. Jednocześnie jesteś pełen empatii i współczucia. Jesteś bardziej niż chętny do ciężkiej pracy i obrony tych, którzy nie mogą się bronić sami. Bardzo się angażujesz w życie najbliższych ci osób i przejmujesz kontrolę nad większością rzeczy, których doświadczają. Jesteś bardzo wyjątkową osobą.

Numerologiczna szóstka - sprawdź!

Jeśli w twoim roku urodzenia ostatnia cyfra to "7"

Najprawdopodobniej jesteś bardzo introwertyczny. Jesteś kimś, kto lubi przebywać w świecie książek, bardziej niż w rzeczywistości. Nie cierpisz plotek. Często zdarza się, że nawet najbliżsi ci ludzie cię nie rozumieją. Masz bardzo tajemniczą osobowość. Z jednej strony czarujący, jasny i gładki, z drugiej zaś świetnie potrafisz ukryć własne tajemnice. Twój niewinny uśmiech potrafi być zwodniczy. To wszystko sprawia, że ludzie wciąż o tobie gadają. Nie potrafią cię przejrzeć.

Numerologiczna siódemka - sprawdź!

Jeśli w twoim roku urodzenia ostatnia cyfra to "8"

Jesteś typem osoby, która wydaje się mieć szeroko zakrojone, dobrze przemyślane pomysły. Jesteś kimś, kto ceni sobie sensowną wymianę pomysłów. Nade wszystko cenisz sobie czas z bliskimi. Jesteś kimś, kto pracuje znacznie ciężej niż powinien. Jesteś też bardzo zmotywowany i ambitny. Masz też silne umiejętności przywódcze.

Numerologiczna ósemka - sprawdź!

Jeśli w twoim roku urodzenia ostatnia cyfra to "9"

Jesteś typem osoby, która wydaje się być niezwykle zorientowana na szczegóły. Jesteś skrupulatnym perfekcjonistą, który wydaje się ciągle szukać ideału. Masz tendencję do dążenia do doskonałości w prawie wszystkim, co robisz. Przy tym jesteś bardzo utalentowany, co pozwala ci być doskonałym w wielu dziedzinach. Ludzie często ci zazdroszczą.

Numerologiczna dziewiątka - sprawdź!

Zobacz też: Z którą z tych kobiet mogłabyś się zaprzyjaźnić? Odpowiedź zdradzi wiele!