Sprawdź, zanim ruszysz do urzędu. Inaczej wniosek o dokument nie przejdzie

Zdjęcie paszportowe to fotografia, która będzie towarzyszyć nam przez wiele lat. Warto więc zadbać nie tylko o jego zgodność z wymogami, co usprawni załatwienie spraw urzędowych, ale także o to, by wyglądać na nim korzystnie. Jak się ubrać do zdjęcia paszportowego? Jakie kolory wybrać, a jakich elementów garderoby lepiej unikać? Zwróć uwagę, zanim ruszysz do fotografa, aby prezentować się schludnie i naturalnie.