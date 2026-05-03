Spis treści: Czego w życiu szukają "zetki"? Odpowiedź jest całkiem prosta Marzenia, rzeczywistość i wartości rodzinne. Co jest ważne dla "zetek"? Co mobilizuje pokolenie Z do działania? Stare problemy w nowych czasach? Z tym mierzą się "zetki"

Czego w życiu szukają "zetki"? Odpowiedź jest całkiem prosta

Z wypowiedzi młodych osób wynika, że ogromną rolę w ich życiu odgrywa poczucie bezpieczeństwa finansowego. Wiktoria zwraca uwagę na rosnące koszty życia, które utrudniają planowanie przyszłości, zwłaszcza założenie rodziny. Podobne obawy wyraża Ola - marzy o domu, ślubie i dzieciach, jednak na pierwszym miejscu stawia znalezienie stabilnej pracy. Kluczowe znaczenie mają dla niej nie tylko wyższe zarobki, ale także forma zatrudnienia. Uważą, że umowa o pracę da jej poczucie bezpieczeństwa i większy komfort życia, którego obecnie jej brakuje.

Również Martyna M. podkreśla znaczenie stabilizacji, choć w jej przypadku wiąże się to z poszukiwaniem własnej drogi życiowej. Nie jest jeszcze pewna, czym chce się zajmować w przyszłości, a założenie rodziny pozostaje raczej odległą możliwością niż aktualnym celem. Na ten moment ważniejsze jest dla niej osiągnięcie czegoś i zbudowanie solidnych podstaw dla dalszego życia.

Marzenia, rzeczywistość i wartości rodzinne. Co jest ważne dla "zetek"?

Martyna B. podkreśla, że w jej życiu ogromne znaczenie mają wartości związane z bliskimi relacjami - rodzina, przyjaciele, zdrowie oraz pasja. Wyznaje, że jej hobby nie jest dla niej jedynie dodatkiem do codzienności, ale czymś, co chciałaby rozwijać na poważnie. Marzy o karierze muzycznej - tworzeniu własnych utworów, które trafiałyby do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od wieku czy płci. Chciałaby również występować na koncertach i móc utrzymywać się z tego, co kocha. Co istotne, jej ambicje nie są skupione wyłącznie na sobie - ważnym celem jest dla niej także możliwość odwdzięczenia się rodzicom za ich wsparcie. Pragnie w przyszłości zapewnić im bezpieczeństwo finansowe, pomóc spełnić ich niespełnione marzenia oraz zadbać o nich, gdy przejdą na emeryturę.

Mimo tych aspiracji Martyna B. zachowuje realistyczne podejście do swojej sytuacji. Obecnie jej priorytetem jest znalezienie lepszej pracy - takiej, która zapewni jej większą satysfakcję, możliwości rozwoju zawodowego oraz wyższe zarobki. Stabilność finansowa jest dla niej kluczowa, ponieważ pozwoli jej nie tylko kontynuować naukę na studiach, ale także stopniowo rozwijać swoją pasję, jaką jest śpiew.

Jak młodzi ludzie odnajdują się w pędzącym świecie? 123RF/PICSEL

Co mobilizuje pokolenie Z do działania?

Interesującą perspektywę przedstawia Paweł Malinowski, który jako jedną z najważniejszych wartości wskazuje nadzieję. W jego opinii jest ona nie tylko duchowym fundamentem, ale także siłą napędową do działania. W świecie pełnym niepewności - szybkiego rozwoju technologii, chorób cywilizacyjnych czy poczucia zagrożenia - nadzieja pozwala zachować mu sens życia i wiarę w lepszą przyszłość. Nie jest to jednak bierne oczekiwanie, lecz aktywna postawa, która motywuje do zmieniania rzeczywistości na lepszą.

Stare problemy w nowych czasach? Z tym mierzą się "zetki"

Z wypowiedzi przedstawicieli pokolenia Z wynika, że ich wartości są w dużej mierze związane z poczuciem bezpieczeństwa - zarówno finansowego, jak i emocjonalnego. Stabilna praca, przewidywalność przyszłości oraz możliwość samorealizacji to kluczowe cele, które często wyprzedzają tradycyjne etapy życia, takie jak zakładanie rodziny. Jednocześnie widać, że zetki nie odrzucają klasycznych wartości, takich jak rodzina, zdrowie czy relacje - raczej odkładają je w czasie, koncentrując się najpierw na budowaniu stabilnych fundamentów. Ważnym elementem ich światopoglądu jest także świadomość wyzwań współczesnego świata, co sprawia, że większą rolę odgrywają takie wartości jak nadzieja, elastyczność i zdolność adaptacji. Ostatecznie można stwierdzić, że pokolenie Z nie tyle różni się całkowicie od poprzednich generacji, ile funkcjonuje w trudniejszych i bardziej nieprzewidywalnych warunkach. To właśnie one kształtują ich priorytety, przesuwając akcent z marzeń na stabilizację i bezpieczeństwo.

"Chcę po prostu normalnej pracy". O potrzebach młodych generacji 123RF/PICSEL

"Nomada": Rzuciła wszystko i wyjechała do Azji – bez planu powrotu INTERIA.PL