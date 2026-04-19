Weekend w biegu. Dlaczego zmiana jest potrzebna?

Z jednej strony w weekend "nie wypada" leżeć do góry brzuchem. Opowieści znajomych albo doniesienia z social mediów jasno pokazują, że każdą wolną chwilę należy wykorzystać produktywnie. Wycieczka w góry, trening na siłowni, zwiedzanie średniowiecznych ruin pod miastem, wyprawa rowerowa ze znajomymi albo kurs weekendowy podnoszący kwalifikacje. Czas wolny jest taki tylko z nazwy. W ciągu ostatnich lat zapanowała moda na ciągłe działanie, przez którą mówić powinniśmy raczej o "czasie zajętym".

Z drugiej strony po intensywnym tygodniu pracy wielu z nas próbuje nadrobić zaległości w obowiązkach domowych. Wpadamy w wir sprzątania, zakupów i spotkań przekładanych przez wiele dni. W efekcie sobota i niedziela mijają w pośpiechu, a nowy tydzień zaczyna się bez realnej regeneracji. Schemat ten sprawia, że faktyczny odpoczynek schodzi na daleki plan.

Czym jest "francuska niedziela"?

Francuzi od dawna traktują niedzielę jako dzień odpoczynku, a dziś ich podejście inspiruje resztę świata do zwolnienia tempa i odzyskania równowagi. Trend, który możemy po polsku nazwać "francuską niedzielą" zakłada zmianę sposobu myślenia, a nie wprowadzenie sztywnej rutyny.

We Francji niedziela ma wyjątkowy charakter. Wiele sklepów pozostaje zamkniętych. Nie do pomyślenia byłoby umówienie się na wizytę do fryzjera czy kosmetyczki, co w dużych miastach w Polsce wydaje się sprawą dość naturalną. Dzięki temu łatwiej skupić się na relacjach, odpoczynku i własnych potrzebach. Niedziela ma być dniem wyjętym spod presji produktywności.

Niedziela bez planu i bez presji. Oto francuski patent na odpoczynek 123RF/PICSEL

Na czym polega "francuska niedziela"?

Wolna niedziela według tej filozofii życia codziennego składa się z drobnych rytuałów, które mają jeden cel - regenerację i przyjemność. Zaleca się zrezygnowanie z wstawania wraz z dźwiękiem budzika. Organizm sam ma zdecydować, kiedy jest gotowy do pobudki i wyjścia z łóżka.

Spokojny poranek z niespiesznym śniadaniem, kawą i przekąszeniem czegoś słodkiego to kolejny pomysł na wejście w tryb odpoczynku od samego rana. Dzień mija bez skrupulatnego planu. W opisach zjawiska "francuskiej niedzieli" często można trafić na termin flâner, który odnosi się do spokojnego spacerowania bez konkretnego celu.

Pozwól sobie zwolnić

Wśród "dozwolonych" sposobów spędzania czasu pojawiają się również długie posiłki. Chodzi zarówno o nieuciekanie od stołu wraz z ostatnim kęsem obiadu, jak i czasochłonne przygotowanie. Niedziela ma być okazją do przetestowania przepisów, na które w ciągu roboczego tygodnia brakuje czasu. Wyjątkowy obiad to również powód do celebracji przy stole i zaakcentowanie zerwania z rutyną pośpiechu, z jaką mamy do czynienia w pozostałe dni tygodnia.

Dlaczego francuski styl życia zyskuje popularność?

Rosnące zainteresowanie niedzielą w stylu francuskim nie jest przypadkowe. W czasach ciągłego pośpiechu i nadmiaru bodźców coraz więcej osób szuka sposobów na odzyskanie równowagi. "French Sunday" przypomina, że odpoczynek nie jest luksusem, a koniecznością. Staje się jednocześnie metodą na naładowanie akumulatorów przed nowym tygodniem i zniwelowanie psychicznego obciążenia wywołanego perspektywą poniedziałku.

Znajdź codzienną dawkę inspiracji od urody i zdrowia po podróże i styl życia. Sprawdź, co nowego na kobieta.interia.pl

Skrócenie czasu pracy Polsat News Polsat News