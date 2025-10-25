Synoptycy już wiedzą, jaka będzie nadchodząca zima. W styczniu czeka nas niespodzianka
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił eksperymentalną prognozę długoterminową na cztery najbliższe miesiące. Według przewidywań, jeden miesiąc nadchodzącej zimy może być szczególnie ponury i w całej Polsce upłynie pod znakiem intensywnych opadów.
Spis treści:
- Prognoza na listopad i grudzień. Pogoda bez większych zaskoczeń
- Styczeń pod znakiem opadów? Eksperci IMGW mają podejrzenia
- Luty 2026 - jaka czeka nas pogoda?
Prognoza na listopad i grudzień. Pogoda bez większych zaskoczeń
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnił czteromiesięczną prognozę pogody obejmującą listopad, grudzień, styczeń oraz luty. Z ustaleń meteorologów wynika, że najbliższe miesiące mają charakteryzować się średnimi temperaturami oraz sumami opadów mieszczącymi się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.
W grudniu i listopadzie nie musimy spodziewać się większych niespodzianek. Pogoda będzie typowa dla tego okresu, co oznacza, że czekają nas zarówno mrozy, jak i ocieplenia.
Opady deszczu i śniegu również będą w granicach normy wieloletniej.
Styczeń pod znakiem opadów? Eksperci IMGW mają podejrzenia
Eksperci mają też nieco gorsze wieści. Z prognozy eksperymentalnej wynika, że w styczniu, choć średnia temperatura nie powinna odbiegać od normy, warunki atmosferyczne mogą być wyjątkowo uciążliwe dla mieszkańców Polski.
Meteorolodzy zapowiadają częste załamania pogody - pogodne dni mają szybko ustępować miejsca intensywnym opadom, a ich ilość może przekroczyć wartości typowe dla tej pory roku. Nie wskazano dokładnie, czy chodzi głównie o deszcz, czy śnieg.
Luty 2026 - jaka czeka nas pogoda?
Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że luty 2026 roku przyniesie warunki zbliżone do średnich z lat 1991-2020.
Temperatury najprawdopodobniej będą typowe dla tego miesiąca - bez skrajnych mrozów czy wyjątkowo ciepłych dni. Przewidywana pogoda ma więc odpowiadać normom klimatycznym dla lutego w Polsce, co oznacza stabilne i dość przewidywalne warunki, bez znaczących odchyleń od tego, do czego przyzwyczaiły nas zimowe miesiące w ostatnich dekadach.
Pamiętajmy jednak, że jest to wyłącznie eksperymentalna prognoza pogody, co oznacza, że wciąż może ona ulec zmianie.
Zobacz również: W PRL-u miał każdy. Ciekawostkę znają nieliczni