Prognoza na listopad i grudzień. Pogoda bez większych zaskoczeń

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnił czteromiesięczną prognozę pogody obejmującą listopad, grudzień, styczeń oraz luty. Z ustaleń meteorologów wynika, że najbliższe miesiące mają charakteryzować się średnimi temperaturami oraz sumami opadów mieszczącymi się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

W grudniu i listopadzie nie musimy spodziewać się większych niespodzianek. Pogoda będzie typowa dla tego okresu, co oznacza, że czekają nas zarówno mrozy, jak i ocieplenia.

Opady deszczu i śniegu również będą w granicach normy wieloletniej.

Styczeń pod znakiem opadów? Eksperci IMGW mają podejrzenia

Eksperci mają też nieco gorsze wieści. Z prognozy eksperymentalnej wynika, że w styczniu, choć średnia temperatura nie powinna odbiegać od normy, warunki atmosferyczne mogą być wyjątkowo uciążliwe dla mieszkańców Polski.

Meteorolodzy zapowiadają częste załamania pogody - pogodne dni mają szybko ustępować miejsca intensywnym opadom, a ich ilość może przekroczyć wartości typowe dla tej pory roku. Nie wskazano dokładnie, czy chodzi głównie o deszcz, czy śnieg.

W styczniu możemy spodziewać się opadów Marek Kowalczyk/REPORTER East News

Luty 2026 - jaka czeka nas pogoda?

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że luty 2026 roku przyniesie warunki zbliżone do średnich z lat 1991-2020.

Temperatury najprawdopodobniej będą typowe dla tego miesiąca - bez skrajnych mrozów czy wyjątkowo ciepłych dni. Przewidywana pogoda ma więc odpowiadać normom klimatycznym dla lutego w Polsce, co oznacza stabilne i dość przewidywalne warunki, bez znaczących odchyleń od tego, do czego przyzwyczaiły nas zimowe miesiące w ostatnich dekadach.

Pamiętajmy jednak, że jest to wyłącznie eksperymentalna prognoza pogody, co oznacza, że wciąż może ona ulec zmianie.

