Synoptycy wydali alerty hydrologiczne

W czwartek 22 stycznia w mediach społecznościowych, na oficjalnym profilu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pojawiły się niepokojące wpisy. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia, tym razem dotyczące zagrożeń hydrologicznych. W pewnych regionach Polski zaobserwowano bowiem gwałtowny wzrost poziomu wody w rzekach, a w jednym miejscu przekroczone zostały już stany ostrzegawcze.

W związku z rozwojem zjawisk lodowych, poziom wody w rzekach się podnosi, a gdzieniegdzie możliwe jest przekroczenia stanów ostrzegawczych Jan Kucharzyk East News

W tych regionach Polski robi się niebezpiecznie. Chodzi o zbiorniki wodne

Na Facebooki i oficjalnej stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, synoptycy zamieścili obszerne wpisy. Z powodu zjawisk lodowych w niektórych rzekach stan wody gwałtownie się podniósł. Alerty dotyczą trzech województw. Na ten moment najgorzej jest w podlaskim.

- Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Prawdopodobieństwo: 80%

Obszar: zlewnia Biebrzy (podlaskie)

Przebieg: W związku z rozwojem zjawisk lodowych, na Ledze w Rajgrodzie spodziewany jest wzrost stanu wody w strefie wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie - czytamy na Facebooku.

Synoptycy podali, że zagrożenia dotyczące gwałtownego wzrostu wód dotyczą również województwa świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego. Konkretnie chodzi o:

Rzekę Brdę od źródła do Sępólnej (kujawsko-pomorskie)

Przebieg: W związku z rozwojem zjawisk lodowych w środkowym odcinku Brdy przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Zlewnię Mierzwy (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z występowaniem zjawisk lodowych na rzece Mierzawie w Michałowie możliwy jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie wody wysokiej. Istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Zaznaczono, że uwagi na dynamikę sytuacji, stopień ostrzeżenia w każdej chwili może zostać podniesiony.

Uwaga na silne mrozy oraz mgłę

Synoptycy zamieścili również dziś o poranku w sieci ostrzeżenia dotyczące silnych mrozów oraz gęstych mgieł. Zjawiska te najpewniej wystąpią w nocy z 22 na 23 stycznia. Ekstremalnie niskie temperatury odczują mieszkańcy powiatu tucholskiego, w woj. kujawsko-pomorskim i wschodniej części woj. pomorskiego.

- Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 22/23.01 miejscami od -17°C do -15°C; wystąpi ona przeważnie w pierwszej połowie nocy. Temperatura maksymalna w dzień 22.01 od -10°C do -4°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h - czytamy na Instagramie

Gęste mgły mogą natomiast wystąpić rano z samego rana, szczególnie w powiecie kwidzyńskim (woj. pomorskie).

