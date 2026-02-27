Spis treści: Końcówka lutego zaskoczy pogodą. Dużo słońca i znaczne ocieplenie Prognoza pogody na weekend 27.02-01.03

Tegoroczna zima dała się Polakom we znaki. Po intensywnych opadach śniegu i siarczystych mrozach, zdecydowana większość z niecierpliwością wyczekuje wiosny. Końcówka dość kapryśnego lutego mocno zaskakuje. Już od czwartku 26 lutego w niemal w całym kraju obserwujemy znacznie wyższe w porównaniu do ostatnich tygodni wartości na termometrach, a zza chmur zaczęło w końcu przedzierać się pełne słońce. Jaki będzie najbliższy weekend? Wszystko wskazuje na to, że możemy wyjąć z szaf lżejszą odzież, bo zrobi się naprawdę ciepło.

Prognoza pogody na weekend 27.02-01.03

O tym, że w najbliższy weekend spodziewać się możemy ekstremalnie wysokich - jak na tę porę roku temperatur poinformowali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zapowiadają, że będą to najcieplejsze trzy dni od początku roku.

Pogoda w najbliższe dni będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz ZOFIA BAZAK East News

- Przed nami bardzo pogodny weekend w całym kraju. Najbliższe dni upłyną pod znakiem słońca praktycznie nad całą Polską. Ciepło nie tylko na południowym-zachodzie, gdzie temperatura wzrośnie nawet do 16-18 st. C, ale także w centrum, bo około 12-15 st. C. Najchłodniej tradycyjnie na północnych wschodzie, gdzie w ciągu dnia będzie od 5 do 8 st. C - przekazała w nagraniu na YouTube Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy, synoptyk IMGW.

Jak podano również w komunikacie, noce wciąż jeszcze pozostaną chłodne.

- W nocy przy bezchmurnym niebie temperatura będzie spadać poniżej 0 st. C - zwłaszcza na północnym wschodzie i rejonach z rozpogodzeniami.

Synoptycy informują także o możliwości pojawienia się mgieł i zamgleń o poranku. W piątek rano (27.02) wydano również ostrzeżenia hydrologiczne - w części kraju obserwuje się podwyższony stan wód.

- Najpoważniejsza sytuacja (stopień 3) występuje w centralnej Polsce - w zlewni środkowej Wisły i jej dopływów. Obowiązują tam ostrzeżenia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów alarmowych - podali synoptycy z IMGW w mediach społecznościowych.

