Spis treści: Czym jest "szary rozwód" Dlaczego srebrny rozwód coraz częściej zastępuje srebrne gody? Jakie znaki w związku mogą być zapowiedzą "szarego rozwodu"?

Czym jest "szary rozwód"

Szary rozwód, zwany też srebrnym albo diamentowym, to określenie, które odnosi się do rozpadu trwającego wiele lat małżeństwa. Tak też często nazywa się rozwody, na które zdecydowały się osoby po 50. roku życia. Socjologowie i terapeuci podkreślają, że to efekt zmian kulturowych, społecznych i demograficznych, jakie dokonały się w ostatnich latach. Nie bez przyczyny najczęściej to kobiety składają pozew rozwodowy. Są wykształcone, mają własne pieniądze i nie czują potrzeby, by do końca życia tkwić w związku, który ich nie satysfakcjonuje. Rozwód od dawna przestał być też piętnem czy powodem do wstydu. Wręcz przeciwnie - często bywa traktowany jako walka o lepsze życie i odważne wzięcie spraw w swoje ręce.

Według danych statystycznych szare rozwody stanowią już ok. 25 proc. wszystkich rozwodów, a liczba ta podwoiła się w ciągu dwóch ostatnich dekad.

Dlaczego srebrny rozwód coraz częściej zastępuje srebrne gody?

Wiele dojrzałych par po latach małżeństwa decyduje się na rozstanie w zgodzie. To efekt zmiany stylu życia - wszak żyjemy coraz dłużej i chcemy się tym w pełni cieszyć. Coraz częściej liczmy na pozytywne zmiany i nowe otwarcie. Nie czujemy już potrzeby oszukiwania się ze względu na kwestie moralne czy obyczajowe. Rozwody, także te szare, już nikogo nie dziwią.

Kluczowym czynnikiem bywa też efekt opuszczonego gniazda. Dzieci dorastają, a często całkowicie się usamodzielniają, a to właśnie one bywają ostatnim spoiwem związku. W okolicach 50. roku życia często doświadczamy też kryzysu wieku średniego. Po etapie przypominającym depresję wchodzimy jednak w czas większych oczekiwań co do drugiej połowy życia. Coraz więcej osób stawia na samorealizację. Zwłaszcza że kolejne pokolenia mogą się pochwalić lepszym stanem finansów, a kobiety stały się niezależne materialnie.

Mimo wielu lat przeżytych wspólnie coraz więcej małżeństw po 50. roku życia decyduje się na rozwód

Jakie znaki w związku mogą być zapowiedzą "szarego rozwodu"?

Terapeuci i psychologowie wyodrębnili kilka kluczowych czerwonych flag, które mogą być zapowiedzią rozpadu wieloletniego małżeństwa.

Nadmierny indywidualizm i odrębne cele

Im częściej jedna z osób lub obie nie uwzględniają małżonka w swoich planach, samodzielnie podejmują ważne decyzje, tym większe ryzyko rozwodu. Indywidualne zainteresowania czy osobno spędzany czas wolny są zdrową oznaką. Jednak oddzielne wyjazdy wakacyjne, brak wspólnie spędzanego czasu, a wreszcie plany na emeryturę nieuwzględniające potrzeb drugiej osoby to prosta droga do rozstania.

Całkowity brak konfliktów

Kłótnie w związku są potrzebne - pozwalają oczyścić atmosferę, zmuszają do szczerej rozmowy i pokazują wzajemne oczekiwania. Ich brak świadczy o rozpadzie więzi i zaniku bliskości. Związek zaczyna umierać.

Życie jak ze współlokatorem

Brak więzi emocjonalnej i fizycznej, osobne kołdry albo sypialnie, wieczory spędzane w pojedynkę. To silna oznaka, że miłość w małżeństwie się wypaliła, a kolejnym krokiem może być rozwód.

Brak zaufania i zdrada

To normalne, że po latach wygasa namiętność, ale jeśli brakuje też przyjaźni, zaufania i lojalności, próba naprawy małżeństwa może być zbyt trudna. Osoby, które mają świadomość zdrady, w końcu mogą się poddać.

Dużo rozwiedzionych znajomych

Jeśli wśród rodziny czy przyjaciół wiele par po latach zdecydowało się na rozstanie, może to być impulsem do zmiany i rozwodu.

