Megan Fox i Machine Gun Kelly są parą od kwietnia 2020 roku. Aktorka i piosenkarz poznali się na planie filmu "Midnight in the Switchgrass". Fox była wówczas żoną Briana Austina Greena, aktora znanego z serialu "Beverly Hills 90210". Aktorka zdradziła później, że już po spotkaniu na planie poczuła z Machine Gun Kellym wyjątkową, astrologiczną więź. Przyznała, że oboje są "bliźniaczymi płomieniami".

Niedługo później Colson Baker - bo tak naprawdę nazywa się piosenkarz - opublikował teledysk do utworu "Bloody Valentine" promujący album "Tickets to my Downfall". Wystąpiła w nim właśnie Megan Fox.

Reklama

Zobacz również: Megan Fox i MGK wynajmują dom za 30 tys. dolarów miesięcznie!

Wideo youtube

Megan Fox i Machine Gun Kelly piją swoją krew

W styczniu 2022 roku para zaręczyła się. Z tej okazji Megan Fox na swoim Instagramie relację z tego wyjątkowego dla pary wydarzenia. Na tym się nie skończyło - wpis gwiazdy wzbudził ogromne kontrowersje. Wszystko przez informację, że Fox i Baker, aby uczcić zaręczyny, "wypili nawzajem swoją krew".

- Nie zdawaliśmy sobie sprawy z bólu, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć w tak krótkim, szaleńczym okresie czasu. Nieświadomi pracy i wyrzeczeń, jakich wymagałby od nas związek, ale odurzeni miłością. I karmą. W jakiś sposób półtora roku później, przechodząc razem przez piekło i śmiejąc się więcej niż kiedykolwiek, poprosił mnie o rękę. I tak jak w każdym życiu przed tym i jak w każdym, które nastąpi po nim, powiedziałam: tak. A potem piliśmy sobie nawzajem krew - napisała Megan Fox.

Zobacz również: Joanna Opozda chce się spotkać z legendarną Bardotką. Odwiedzi ją w Saint-Tropez?

Instagram Wideo (IGTV)

"Wytaczamy tylko kilka kropel..."

Temat picia krwi był jednym z wątków wywiadu, którego aktorka udzieliła brytyjskiemu "Glamour". Fox wyjaśniła, jak wygląda cały "rytuał" i do czego jest parze potrzebny.

- Wytaczamy tylko kilka kropel krwi i ją wypijamy. Wszystko jest pod kontrolą. MGK jest gotów rozciąć sobie klatkę piersiową rozbitym szkłem i powiedzieć: "weź moją duszę" - mówiła Fox. Podkreśliła, że ostatnie zdanie jest przenośnią.

Instagram Post

Megan Fox nie ukrywa, że interesuje się astrologią - czyta karty tarota, praktykuje medytacje. Gwiazda zdradziła, że podczas nowiu i pełni Księżyca odprawia różne rytuały. - Traktuję to jako rytuał przejścia lub wykorzystuję z innego powodu - ujawniła.

Zobacz również: Dla urody trzeba cierpieć? Niektórzy byli zdolni dla niej umrzeć

Instagram Post

Pierścionek z cierniami

Fox i MGK noszą na szyjach fiolki wypełnione swoją krwią. Co ciekawe, Machine Gun Kelly swojej ukochanej podarował pierścionek... z cierniami. Składa się on z 2 dużych kamieni - diamentu i szafiru. Pierwszy z nich to kamień urodzenia artysty, a drugi - aktorki. Znajdują się na 2 magnetycznych cierniowych pasach. Symbolizują "połączenie 2 połówek tej samej duszy".

W środku znajdują się ciernie, więc jeśli Fox zdecyduje się zdjąć pierścionek, zrani się w palec. "Miłość to ból" - komentował Machine Gun Kelly.

Sprawdź: Horoskop miesięczny na maj 2022. Co czeka wszystkie znaki zodiaku?

Instagram Wideo (IGTV)

***

Zobacz również: