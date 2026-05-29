Piątek jeszcze ciepły i spokojny w większości kraju

Piątkowy poranek przywitał nas spokojną, wiosenną aurą, chociaż niemal w całej Polsce pojawiło się niewielkie zachmurzenie. Choć poranek był chłodniejszy niż w poprzednich dniach, w ciągu dnia temperatury ponownie wzrosną do przyjemnych wartości. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą nawet 26 stopni Celsjusza. W centrum można spodziewać się około 21 stopni, natomiast najchłodniej będzie na północnym wschodzie - tam temperatura osiągnie około 15 stopni.

Według prognoz IMGW w ciągu dnia dominować będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na wschodzie okresami może pojawić się więcej chmur oraz słaby, przelotny deszcz. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, jednak na północy i północnym wschodzie chwilami może mocniej powiać. W niektórych miejscach porywy osiągną nawet 60 km/h.

W nocy wkroczy front z deszczem i burzami

Zmiana pogody rozpocznie się już w nocy z piątku na sobotę. Od zachodu do Polski zacznie zbliżać się front atmosferyczny, który przyniesie więcej chmur, opady deszczu oraz pierwsze burze. Najbardziej dynamiczna sytuacja prognozowana jest na zachodzie kraju.

Synoptycy przewidują, że lokalnie suma opadów może wynieść do 15 mm, a miejscami nawet około 20 mm. Burzom będą towarzyszyć silniejsze podmuchy wiatru dochodzące do 60 km/h. W górach warunki mogą być jeszcze trudniejsze - wysoko w Sudetach wiatr nad ranem może osiągać nawet 90 km/h.

Temperatura w nocy pozostanie stosunkowo wysoka, szczególnie na zachodzie i nad morzem. Najchłodniej będzie na Podhalu oraz północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą około 5 stopni Celsjusza.

Synoptycy zapowiadają burzową aurę w nadchodzący weekend 123RF/PICSEL

Weekend z przelotnym deszczem i kolejnymi burzami

Sobota nie przyniesie jeszcze poprawy pogody. W wielu regionach kraju utrzyma się duże zachmurzenie, choć miejscami możliwe będą przejaśnienia i chwilowe rozpogodzenia. IMGW prognozuje przelotne opady deszczu oraz burze, zwłaszcza w centrum i na południu Polski.

W czasie burz suma opadów może sięgać około 20 mm. Niewykluczone są również silniejsze porywy wiatru dochodzące do 70 km/h. Nad morzem oraz w rejonach podgórskich temperatura będzie niższa i wyniesie od 14 do 18 stopni. Najcieplej pozostanie na zachodzie kraju, gdzie słupki rtęci pokażą do 23 stopni.

W nocy z soboty na niedzielę opady będą stopniowo zanikać, choć na południowym wschodzie wciąż mogą utrzymywać się pojedyncze burze. Temperatura minimalna spadnie do około 6-11 stopni w większości regionów kraju. Wszystko wskazuje na to, że po krótkim epizodzie letniej pogody końcówka maja przyniesie bardziej zmienną i chwilami niespokojną aurę.

