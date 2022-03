Tajemnice II RP: Prace nad polską bronią biologiczną

Zatrute ostrza, bombardowanie się glinianymi garnkami pełnymi jadowitych węży, zatruwanie wody pitnej trupim jadem - nasi przodkowie bardzo wcześnie zorientowali się w militarnych korzyściach, jakie dają wirusy i bakterie. Jeden z najbardziej znanych w historii ludzkości przypadek użycia broni biologicznej miał miejsce w czasie oblężenia twierdzy Kaffa w 1346 roku.

Oblegający miasto Tatarzy katapultowali za jego zamknięte mury ciała ofiar epidemii dżumy. Barbarzyński w swej prostocie zamysł przyniósł oczekiwane efekty. Mimo to tatarska pomysłowość nie natchnęła późniejszych strategów i broń biologiczna nie weszła do żelaznego kanonu większości działań wojennych.



Na dużą skalę do pomysłu powróciły kraje w czasie I wojny światowej. Na polu walki wąglika i pałeczek nosacizny użyli w czasie tego konfliktu Niemcy. W obliczu rosnącego zagrożenia po dojściu do władzy Adolfa Hitlera i narodzin III Rzeszy w okresie międzywojennym badania nad bronią biologiczną zainicjowały Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Wielka Brytania i - o czym do niedawna nie wiedzieliśmy - także II Rzeczpospolita. Było to możliwe, gdyż protokół genewski z 1925 roku co prawda zabronił używania broni chemicznej i biologicznej, ale wciąż dopuszczał badania nad nią, produkcję i składowania tego rodzaju środków.

II RP się zbroi

Zdjęcie Rosja swoje eksperymenty prowadziła na Morzu Białym / 123RF/PICSEL

Odrodzone państwo polskie doskonale zdawało sobie sprawę z kruchości pokoju w Europie. Zwycięska wojna roku 1920 z Bolszewikami nie zażegnała na długo zagrożenia rosnącego za wschodnią, a tym bardziej za zachodnią granicą.

Polski wywiad od lat 20. XX wieku miał informacje o radzieckich pracach nad bronią biologiczną, które w końcu tej dekady zaowocowały powstaniem specjalnego ośrodka na Wyspach Sołowieckich zajmującego się tą gałęzią badań wojskowych.

Środki zaradcze trzeba było podjąć natychmiastowo. Polskie służby wywiadowcze szczególnie były zaniepokojone corocznym występowaniem epidemii salmonelli w jednostkach wojskowych, a głównymi podejrzanymi o ich wywoływanie były Niemcy i ZSRR.

Z inicjatywy Oddziału II Sztabu Głównego w Warszawie utworzono tajne laboratorium, pod kierownictwem dr Alfonsa Ostrowskiego. Celem istnienia tej jednostki były badania nad działania toksyn wytwarzanych przez bakterie. W 1933 roku kolejnym kierownikiem tajnej jednostki zostaje dr Jan Golba - wybitny uczony i jeden z najzdolniejszych bakteriologów tamtych czasów. Chociaż w pracy naukowej pomaga mu jedynie trzech bakteriologów i laborantka, uzyskują przełomowe wyniki między innymi w namnażaniu i przechowywaniu zarazków tyfusu.



Sukcesy Gobli, a także rosnący potencjał militarny ZSRR, w kolejnych latach skutkują zwiększeniem budżetu. "Dwójka" (Oddział II Sztabu Głównego WP - czyli wywiad) przyznaje na dalsze badania imponującą kwotę pół miliona złotych, w Warszawie zostaje też powołany Samodzielny Referat Techniczny, gdzie kilkadziesiąt osób zaczyna pracę nad nowymi rodzajami broni - biologicznej i chemicznej.

Co znajduje się w obszarze zainteresowania biologów z SRT? Salmonella, tyfus, paratyfus A, B, C, bakterie czerwonki, a także metody zarażania nimi na dużą skalę w warunkach wojny i pokoju.

Eksperymenty na ludziach?

Zdjęcie Rolę trucizny pełnił m.in. jad kiełbasiany / /Wikipedia/Domena publiczna / 123RF/PICSEL

Dr Alfons Ostrowski w latach 50-tych zeznawał, że na rozkaz kpt. Ignacego Harskiego - szefa SRT udał się do Łuńca, gdzie był przetrzymywany schwytany sowiecki szpieg. Tam miał podać mu kanapkę z toksyną. Więzień po dwóch dniach zmarł. Później do podobnej sytuacji miało dojść w miejscowości Głębokie, gdzie Ostrowski miał podać kanapkę kolejnemu szpiegowi. Tym razem rolę trucizny miał spełnić jad kiełbasiany. Tym razem bez skutku śmiertelnego.

Dr Jan Golba przyznał, że eksperymenty na ludziach prowadził w nowopowstałym w drugiej połowie lat trzydziestych laboratorium w Twierdzy Brześć nad Bugiem.

"Robiłem rzeczywiście doświadczenia na osobnikach z drobnoustrojami chorobotwórczymi na stacji doświadczalnej w Brześciu nad Bugiem. Jest to fakt, któremu nie zaprzeczam. (...) Wykonywanie tych badań zlecane mi było przez moich przełożonych w formie rozkazu wojskowego. Przed dokonaniem doświadczeń moi przełożeni stwierdzili, że osoby, na których mają być dokonywane próby, są nieodwołalnie skazane na śmierć" - pisał w 1955 roku Golba w liście do Prokuratora Generalnego PRL.

Czy rzeczywiście doszło do takich wydarzeń? Wydaje się to mało prawdopodobne, jako że poza zeznaniami naukowców nie zachowały się inne dokumenty potwierdzające takie eksperymenty. A nie jest dla nikogo tajemnicą, w jaki sposób stalinowskie sądy uzyskiwały potrzebne im "dowody" na zbrodnie sanacyjnej II Rzeczypospolitej. Samo istnienie takiego programu badawczego pozostaje jednak faktem.



