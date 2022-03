Tajny bunkier Putina. Liczy, że przetrwa tam nawet koniec świata?

W górach Ałtaj znajduje się prawdopodobnie tajny bunkier Władymira Putina i jego bliskich. Zbudowała go firma Gazprom i ta ogromna inwestycja przypomina raczej wielkie podziemne miasto niż to, co zwyczajowo wyobrażamy sobie mówiąc “bunkier". Czy tam właśnie zamierza się schronić przywódca Rosji, gdyby sprawy wymknęły się spod kontroli? Kogo ze sobą zabierze?

Zdjęcie Bunkier Putina ma kryć się w górach Ałtaj / Kremlin Press Service/Handout/Anadolu Agency via Getty Images/123 RF / Getty Images