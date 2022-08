Spis treści: 01 Conan Kaźmierski - syn "Królowej Życia"

Conan to syn Dagmary Kaźmierskiej, gwiazdy programu "Królowe Życia". Kontrowersyjna celebrytka przebojem wdarła się do polskiego show-biznesu i zyskała pokaźne grono oddanych fanów. Teraz wiadomo już, jakie imię będzie nosił wnuk Dagmary Kaźmierskiej.

Conan zdradził niedawno, jak ma zamiar nazwać swojego potomka. Okazuje się, że wybrane imię dla syna jest nie mniej oryginalne od tego, które on sam nosi.

Conan Kaźmierski - syn "Królowej Życia"

Conan Kaźmierski przez ostatnie kilka lat dorastał na oczach widzów "Królowych Życia". Nie dało się nie zauważyć bliskiej relacji, jaka łączyła go z mamą Dagmarą Kaźmierską. 21-latek jest określany w mediach jako kulturalny i spokojny.

Chłopak w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że wykształcenie jest dla niego ważne - dostał się na wymarzone studia medyczne. Co więcej, niedawno otworzył we Wrocławiu swój pierwszy biznes.

Co z jego karierą w telewizji? W końcu produkcja "Królowych Życia" została wstrzymana. Conan nie wie jeszcze, jak się potoczy ten rozdział w jego życiu.

Tak będzie miał na imię wnuk Dagmary Kaźmierskiej

Teraz Conan w rozmowie z "Party" zdradził, jak chciałby nazwać swojego syna. Przy okazji przyznał również, że gdy był dzieckiem, nie przepadał za swoim imieniem i chciał nosić inne. Po czasie jednak przyzwyczaił się do niego i teraz lubi je coraz bardziej.

Co ciekawe, swojemu synowi również planuje nadać oryginalne imię. Chociaż syn "Królowej Życia" nie planuje jeszcze powiększenia rodziny, to postanowił ujawnić, jak chciałby nazwać swoje dziecko. Jak zatem będzie miał na imię wnuk Dagmary Kaźmierskiej?

- Evander to będzie mój syn, jeżeli daj Bóg mi się syn urodzi - zdradził w rozmowie z "Party" Conan Kaźmierski.

Dagmara Kaźmierska zostanie babcią?

Jakiś czas temu Conan był w związku z Ewą, do której sympatii nie ukrywała Dagmara Kaźmierska. - Jeżeli da Bóg, że Ewunia zostanie moją synową, a ja składam o to ręce do Boga, to ja już powiedziałam Conanowi, że ja ją będę kochać bardziej od niego. To jest taka dziewucha, że nie mogłabym sobie wymarzyć lepszej synowej - przyznała na łamach "Faktu" Dagmara Kaźmierska.

"Królowa Życia" nie ukrywała, że marzy również o wnukach. W rozmowie z "Faktem" zaznaczyła: - Ja bym do Boga ręce składała, gdyby oni już dzisiaj brali ślub i mieli pięcioro dzieci. To wiem, że ona by go nie zostawiła.

Związek z Ewą to już co prawda przeszłość, ale w rozmowie z "Party" 21-latek dodał, że być może znów jest zakochany.

- Jest kobieta na horyzoncie, i to na bardzo bliskim - wyznał Conan Kaźmierski.

Czy marzenie Dagmary Kaźmierskiej o zostaniu babcią spełni się szybciej niż myśli? Czas pokaże.

