Spis treści: 01 Maryja jako dziecko. Tak wyglądała matka Jezusa?

02 Twarz Maryi była szczególna

03 "Porywała łagodnością w swoim spojrzeniu"

04 Tak wyglądała dorosła Matka Boska?

Tak Matka Boska wyglądała jako dziecko? Przygotowania podobizny matki Jezusa podjął się brazylijski naukowiec Átila Soares da Costa Filho. Mężczyzna już wcześniej zasłynął z rekonstrukcji, które przedstawiały Maryję jako dorosłą kobietę. Teraz naukowiec upublicznił jej dziecięcy wizerunek - prace nad rekonstrukcją trwały prawie trzy miesiące.

Jak podaje portal Aleteia, Átila Soares da Costa Filho opierał się na przeprowadzonych rok temu badaniach, dotyczących wizerunku mężczyzny z Całunu Turyńskiego i pracach amerykańskiego badacza Raya Downinga. Dzięki temu, że dysponował rekonstrukcją dorosłego wizerunku Maryi, wykonał serię eksperymentów przy użyciu sztucznej inteligencji i sieci neuronowych. Później wykorzystał oprogramowanie do modelowania twarzy i graficznej edycji.

- Ostatnim krokiem był ręczny retusz detali. Chciałem bowiem jak najdokładniej oddać cechy fizjonomiczne typowe dla palestyńskiego pięcio- i dziesięcioletniego dziecka sprzed dwóch tysięcy lat. Rezultaty moich prac zostały zaaprobowane przez najwybitniejszego syndologa, Barriego Schwortza - cytuje Costę Filho portal Aleteia.

Brazylijski naukowiec podkreśla, że uzyskana rekonstrukcja nie powinna być traktowana wyłącznie jako "wyobraźnia typowego dziecka tamtych czasów z regionu Palestyny". Costa Filho starał się, by rekonstrukcja twarzy była możliwie jak najbardziej spersonalizowana. Chodziło o to, aby pokazać to, że twarz Maryi była szczególna. - Tylko ona miała taką twarz, nikt inny - zdradza Brazylijczyk cytowany przez portal Aleteia.

Dodaje, że zdziwienie wywołało u niego pojawienie się rysu "pewnej przekory na twarzy Maryi jako 10-latki". - Jako 5-latka zaś Matka Boża porywała łagodnością w swoim spojrzeniu. Odkrywanie obu tych aspektów było niezwykle fascynujące - kontynuuje badacz.

Naukowiec Átila Soares da Costa Filho już wcześniej opracował portret przedstawiający twarz Maryi. Wcześniej był to jednak dorosły jej wizerunek. Badacz najpierw przeanalizował badania amerykańskiego projektanta Raya Downinga, który 12 lat temu zaangażował się w projekt związany z odtworzeniem twarzy mężczyzny Całunu Turyńskiego. I tak, w oparciu o badania, eksperymenty przy użyciu sztucznej inteligencji i ręcznym poprawkom zrekonstruował twarz Matki Boskiej w wieku 25-30 lat.

Później zajął się teologicznymi studiami dotyczącymi niepokalanego poczęcia Maryi. Chciał w nich znaleźć teoretyczne wsparcie dla wyników swojej pracy. Da Costa Filho wspominał wówczas, że jeśli wierzymy, że ciało Syna Bożego było owinięte w całun, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że twarz jego matki była taką, jaką udało mu się przedstawić. Wyniki badań da Costa Filho zostały zaakceptowane przez Barriego M. Schwortza - najważniejszego na świecie syndonologa i badacza.

