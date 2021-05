Tak nas oszukuje przemysł kosmetyczny

Na opakowaniu produktu znajduje się termin trwałości, określony zwrotem "najlepiej zużyć przed końcem" lub znakiem klepsydry i oznaczeniem odpowiednio miesiąca i roku lub dnia, miesiąca i roku albo informacją o miejscu umieszczenia tego terminu na opakowaniu. To termin, do którego kosmetyk, przechowywany we wskazanych przez producenta warunkach, zachowuje w pełni swoje właściwości. Gdy minimalny okres przydatności kosmetyku do użycia wynosi więcej niż 30 miesięcy, producent może umieścić znak graficzny otwartego słoika tzw. PAO oraz podać - wyrażony w miesiącach lub latach - czas, w jakim od otwarcia opakowania kosmetyk może być stosowany bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia użytkownika. Zwróć uwagę nie tylko na rozmiar opakowania kosmetyku, ale również na zawartość opakowania, tj. ilość nominalną kosmetyku. Ilość nominalna kosmetyku podana jest na opakowaniu w jednostkach masy lub objętości (np. 30 ml).