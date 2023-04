Nie ma czegoś takiego jak "bezpieczna", "zdrowa", czy "neutralna" ilość alkoholu. Każdy trunek, wypity nawet w niewielkiej ilości ma negatywne konsekwencje dla organizmu człowieka. Negatywnie wpływa na układ nerwowy, trawienny, zaburza zdolności poznawcze i tzw. wrażliwość wyższą. Spożywany regularnie może poważnie uszkodzić narządy wewnętrzne, stać się przyczyną wrzodów, marskości wątroby, zawałów serca i wielu innych chorób.

Mimo tych zagrożeń Polacy sięgają po alkohol często. Według raportu OECD z 2021 roku przeciętny Polak rocznie wypija ok. 11,7 litra alkoholu etylowego. Trunki najczęściej spożywamy w towarzystwie rodziny lub przyjaciół, mężczyźni najchętniej sięgają po piwo, kobiety zaś po wino.

Jak jednak poznać, że okazjonalne spożywanie alkoholu zaczyna przeradzać się w nałóg? Oto kilka niepokojących objawów.

Cztery fazy alkoholizmu

Eksperci ds. uzależnień wyróżniają cztery fazy alkoholizmu: prealkoholową, ostrzegawczą, krytyczną i przewlekłą. My przyjrzymy się tym dwóm pierwszym.

Faza prealkoholowa to stadium, które często nie budzi niepokoju, ani u samego potencjalnego alkoholika ani u jego bliskich. Osoba znajdująca się w tej fazie funkcjonuje poprawnie, nie zaniedbuje swoich obowiązków zawodowych i prywatnych, jej rytm życia nie odbiega od normy. Zmiany można jednak zauważyć w podejściu do alkoholu. Trunek przestaje być dodatkiem do posiłku czy towarzyskiego spotkania, ale staje się narzędziem regulacji emocji. Po kieliszek sięga się "na poprawę humoru", "na rozluźnienie", "na uspokojenie". Wino, drink czy piwo mogą też stać się nagrodą za ciężki lub stresujący dzień.

Osoba znajdująca się w tej fazie coraz częściej zaczyna szukać okazji do spożycia alkoholu. Gdy wychodzi ze znajomymi, zawsze stara się tak zorganizować spotkanie, by w jego planie znalazło się miejsce na kilka drinków.

W fazie ostrzegawczej w zachowaniu osoby spożywającej alkohol zachodzą wyraźne zmiany. Myśli o alkoholu i potrzebie osiągnięcia stanu upojenia zaczynają być natrętne. Objawiać się to może np. piciem jeszcze przed spotkaniem towarzyskim, inicjowaniem toastów, a także upijaniem się w samotności. Jednym z najbardziej alarmujących i charakterystycznych objawów tej fazy są zaniki pamięci (tzw. urwany film) oraz wyrzuty sumienia. Jeśli zaniki pamięci się powtarzają, z dużym prawdopodobieństwem możemy mówić o początku uzależnienia. Jest to bardzo niepokojący sygnał, który powinien stać się impulsem do podjęcia terapii, a przynajmniej konsultacji ze specjalistą.

Nadużywanie alkoholu - objawy, które zobaczysz na twarzy

Zdjęcie Leczenie uzależnienia jest możliwe na każdym etapie / 123RF/PICSEL

Oprócz objawów psychologicznych i neurologicznych sygnały nadużywania alkoholu można zauważyć również na ciele, przede wszystkim na twarzy. Z powodu zaburzonego metabolizmu twarz osoby nadużywającej alkoholu często jest opuchnięta, naczynia krwionośne stają się powiększone, cera nieświeża, zmęczona, odwodniona. Często pojawiają się zmarszczki wokół ust i opuchlizna pod oczami.

Pomoc w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu można uzyskać w Poradniach Leczenia Uzależnień lub pod numerem 801-889-880 (telefon zaufania Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, czynny codzienne w godz. 17-20), lub 801 033 242 (infolinie Anonimowych Alkoholików, czynna w godz. 8-22).