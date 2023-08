Po zwycięstwie rewolucji październikowej władze nowo powstałego państwa — ZSRR — rozpoczęły proces oczyszczania kraju z najdrobniejszych śladów przeszłości. "Burżuazyjna" Rosja miała dosłownie zniknąć z powierzchni ziemi i świadomości społeczeństwa radzieckiego. Polityczne czystki dotyczyły także spraw tak z pozoru błahych, jak nadawanie imion nowym obywatelom ZSRR. Tradycyjne imiona mogły przypominać o chrześcijańskiej historii kraju, musiały więc zostać jak najszybciej wymazane z ludzkiej pamięci.



Zdjęcie W ZSRR powstawały ogromne ośrodki przemysłowe, które przez dziesiątki lat zatruwały wszystko i wszystkich w swoim otoczeniu. / 123RF/PICSEL

W czasach Lenina, a później Stalina nowa moda objęła wszystkie republiki Kraju Rad, a rodzice prześcigali się w wymyślaniu imion, które najlepiej schlebiały ówczesnej poprawności politycznej i mogły ułatwić dziecku przyszłą karierę w strukturach partii, armii lub tajnych służb. Niektórzy nie potrafili przewidzieć jednak zmiany kierunku ideologicznych wiatrów i kończyli jako więźniowie obozów pracy, tylko dlatego, że imię ich dziecka wyszło nagle z politycznej mody.

Historię neologizmów immieniczych w ZSRR opisuje Stanisław Stępień, w artykule "Imiona w radzieckiej rzeczywistości" opublikowanym na łamach "Rocznika Przemyskiego". Według ustaleń autora walka z tradycyjnymi imionami była częścią programu pełnej ateizacji społeczeństwa radzieckiego i likwidacji wszelkich przejawów życia religijnego w kraju. Takie zadania postawił przed terenowymi organizacjami partyjnymi Stalin. Proces wykuwania "nowego człowieka" miał rozpocząć się już w momencie przyjścia na świat i nadania imienia.



Upaździernikowienie, czyli czerwone chrzciny

Nowe władze rozumiały, że przyjście na świat dziecka musi wiązać się z rytuałem przyjęcia go do społeczności. Zamiast więc zakazywać tradycyjnego sakramentu chrztu, zastąpiono go świecką ceremonią nadania imienia. Po zarejestrowaniu narodzin w odpowiednim urzędzie, uroczystości organizowano na jego terenie bądź w innych reprezentacyjnych miejscach, takich jak siedziby partii czy domy kultury.



Zdjęcie Rosja jest jednym z największych trucicieli na świecie. Na zdj. Norylsk / 123RF/PICSEL

W sali, gdzie odbywał się obrzęd, wisiał portret Lenina, a później także Stalina. Zwykle ceremonię prowadził wysoki rangą członek partyjny lub inny upoważniony urzędnik. Potocznie nazywano to "czerwonymi chrzcinami", ale aby odróżnić ceremonię od obrzędów religijnych, wprowadzono oficjalne nazewnictwo — "oktiabriny", czyli "upaździernikowienie", odwołujące się do symboliki radzieckiej. W trakcie uroczystości, zamiast chrześcijańskich symboli, wykorzystywano radzieckie — dzieci otrzymywały gwiazdę, która była im przypinana, były też owijane czerwonym materiałem. Rodzicom wręczano certyfikat potwierdzający nadanie imienia ich potomkowi.

Partia rekomendowała nadawanie imion niekojarzących się z chrześcijaństwem, a jako że antroponomastyka europejska zna ich niewiele, zaczęto propagować tworzenie własnych. Jak zauważa Stępień: "Wprowadzanie nowych imion, prócz "odcięcia się od przeżytków dawnego ustroju i religii", miało być wyrazem przyznania rodzicom pełnej swobody w kształtowaniu tradycji rodzinnej, służyć uzewnętrznianiu swych zainteresowań kulturowych, zawodowych i hobbistycznych, a także stworzyć możliwość wyrażenia wdzięczności dla władzy radzieckiej "za wyzwolenie z jarzma ucisku klasowego i narodowego".

W hołdzie Leninowi

W latach bezpośrednio po odejściu Lenina, tworząc imiona odzwierciedlające ducha rewolucji, najczęściej odwoływano się do osoby zmarłego wodza. Chcąc podkreślić swoje przywiązanie do idei leninowskich, działacze partyjni, urzędnicy, kadra wojskowa, funkcjonariusze milicji oraz służb bezpieczeństwa zaczęli nadawać swoim dzieciom imiona, które łączyły fragment imienia "Lenin" z częściami różnych sloganów rewolucyjnych lub inicjałami innych rewolucjonistów.

W ten sposób powstały imiona Lenginmir i Lenginmira — od "Lenin ‒ geniusz świata", Leumdieżd i Leumdieżda —"Lenin umarł, ale jego dzieło żyje", Lennor i Lennora "Lenin ‒ nasza broń", Leninir i Leninira —"Lenin i rewolucja", Lendruch i Lendrucha —"Lenin przyjaciel dzieci", a także Jaslen i Jaslena —"Ja z Leninem".

Rewolucyjna kreatywność wydawała się nie mieć granic. Urzędnicy wpisywali do aktów urodzenia coraz bardziej skomplikowane wytwory radzieckiego słowotwórstwa. Nierzadko zdarzały się więc imiona takie jak Arwil - od "Armia Włodzimierza Iljicza Lenina", Lublen — "kochający Lenina", Jaslenik —"Ja z Leninem i Krupską", Lenera — "Era Lenina", czy Kapitalina — od "Kapitału" Marksa.

Z biegiem lat po śmierci Włodzimierza Ilicza, w miarę umacniania się stalinowskiego aparatu władzy, jego nazwisko traciło na znaczeniu. W okresie nasilonego kultu Stalina, imiona inspirowane Leninem były zastępowane przez takie jak Stalij, Stalik czy Stal dla chłopców i Stalija, Stalika czy nawet Stalina dla dziewczynek.

W ZSRR pojawiały się również imiona nawiązujące do Trockiego. Dziewczynkom nadawano imię Trolebuzina, będące kombinacją inicjałów Trockiego, Lenina, Bucharina i Zinowiewa. Dla chłopców sugerowano imię Troled, od Trockiego i Lenina. Problemy zaczęły się jednak w 1926 roku, gdy Stalin zdymisjonował Trockiego. Rodzice dzieci o imionach zainspirowanych Trockim, jeżeli nie zdążyli ich szybko zmienić, byli oskarżani o bycie wrogami ludu i skazywani na wieloletnie wyroki w łagrach. Ich dzieci były umieszczane w domach dziecka i często poddawane procedurze zmiany imienia.

Zdjęcie Włodzimierz Lenin / AFP

Mauzer i Traktorina

Imiona inspirowane personaliami działaczy komunistycznych mogły więc sprowadzić prawdziwe nieszczęście na całą rodzinę. Dlatego za bezpieczniejsze uważano neologizmy imiennicze związane z rewolucją, ateizmem i ogólnie rozumianym postępem. Nawiązywano też do popularnych sloganów propagandowych.

Dziewczeta nosiły więc imiona Dazdrapierma — od hasła "Niech się święci Pierwszy Maja", Dołojniegramma — "Precz z analfabetyzmem", Barikada, Iskra —"Iskra rewolucji", Komunera - "Komunistyczna era", Pierwomaja, Industrina —"Industrializacja", Żeldora —"Żelazna droga", czy Elektrolena— "Komunizm to władza rad plus elektryfikacja". Najpopularniejszym imieniem dla dziewczynki było istniejące do dziś imię Oktiabrina — na cześć października, miesiąca wybuchu rewolucji 1917 roku.

Zdjęcie Okręt Aurora zbudowano w 1900 roku. Jest symbolem rewolucji październikowej. Rok temu Rosjanie ogłosili, że jest pełnoprawnym elementem rosyjskiej floty i jest zdolny do pływania. Nie wygląda na to. / 123RF/PICSEL

Z kolei radzieccy chłopcy nosili imiona Agitprop — od nazwy Wydziału Agitacji i Propagandy, Awtodor — od nazwy Towarzystwa Wspierania Rozwoju Motoryzacji i Poprawy Dróg, Mauzer, Tankist, Ateist, Jaateist — od deklaracji "Ja ateista", Sierp i Młot, Sierpik, Kid — komunistyczny ideał, Internacjonał, Piacziegod - od hasła "Pięciolatka w cztery lata", Riewmir - "rewolucja światowa". A także Kombajn, Taktor i Traktorin. Żeńskim odpowiednikiem tego ostatniego była Traktorina.

Prawie żadne z rewolucyjnych imion nie przetrwało do dzisiejszych czasów. Osoby, którym je nadano najczęściej zmieniały je na tradycyjne i takie też wybierały dla swoich dzieci. Stępień szacuje, że ludzie je noszący stanowią około 2% społeczeństwa współczesnej Rosji i krajów postsowieckich. Imiona te nigdy nie były szeroko akceptowane w przeszłości, a upadek komunizmu oraz rosnące zainteresowanie religią, przyspieszyło zanikanie imion będących wynikiem radzieckiej rewolucji językowej.

