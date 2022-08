Które znaki zodiaku mają skłonność do pecha? Komu przytrafiają się w życiu nieszczęścia?



Wodnik - jeden z pechowych znaków zodiaku

Pech towarzyszy Wodnikowi praktycznie codziennie. Nie pomagają też przy tym żadne spontaniczne działania. Wodnik ma w sobie coś, co przyciąga nieszczęście, często też bywa w centrum bardzo dziwnych sytuacji. Dobrą wiadomością jest to, że w życiu Wodnika zawsze znajdzie się ktoś, kto mu pomoże. Musi tylko bacznie obserwować i wsłuchać się w tych, którzy są blisko niego. Intuicja podpowie, z kim warto trzymać.

Waga - znak, który ma w życiu więcej pechowych dni

Waga to jeden z tych zodiaku, u którego w życiu dominuje niestety pech. Często jest tak, że zodiakalne Wagi za bardzo ufają innym, nie wierzą swojej intuicji. Nie mają też szczęścia w miłości, z wielkim trudem znajdują osobę, której mogą zaufać i pokochać. Często są oszukiwane, zdradzane... Życie ich nie rozpieszcza. Częściej mogą mówić o przykrych, nieszczęśliwych zdarzeniach, niż o pozytywnych sytuacjach, w których brały udział.

Rak - zodiak, który mierzy się z trudnościami

Zdjęcie Rak już od najmłodszych lat ma pecha. W życiu mierzy się z trudnościami, o których inni nawet nie słyszeli. Dzięki temu Rak staje się silniejszy i inaczej patrzy na świat / 123RF/PICSEL

Raki to ciche znaki zodiaku, nie skarżą się, nie opowiadają za często o tym, jak jest im źle, ale w ich życiu nie bywa kolorowo. Co jakiś czas zodiakalne Raki znajdują się w sytuacji, która wielu by się nawet nie przyśniła. Spontaniczność nie jest ich mocną wizytówką. Lepiej, żeby decyzje podejmowały na spokojnie, inaczej mogą mieć tarapaty. Raki mają problemy z rówieśnikami.



Bliźnięta i ich pechowe znajomości

Kto jeszcze należy do pechowych znaków zodiaku? Wymieniane są także Bliźnięta. To one nie mają szczęścia do znajomych. Niestety, zazwyczaj okazuje się, że coś jest z nimi nie tak. Osoba, której zaufali, pomagali - zawiodła ich, wykorzystała. Nie jest taka, za jaką się podawała... Bliźnięta też często same przyciągają innych pechowców. Wpływ na wszelkie niepowodzenia może mieć także ich tendencja do czarnych wizji.